Войната в Украйна:

Бъдеща база на НАТО в Кабиле: България и Италия подписват споразумение

11 септември 2025, 15:32 часа 287 прочитания 0 коментара
Бъдеща база на НАТО в Кабиле: България и Италия подписват споразумение

Скоро ще има нова база на НАТО в Кабиле, като за целта България и Италия ще подпишат споразумение. Това стана ясно след среща на посланикът на Италия в София Н.Пр. Марчело Апичела и министъра на отбраната Атанас Запрянов. Те обсъдиха настоящата геостратегическа рамка и отличното двустранно сътрудничество сферата на отбраната, което се очаква да се задълбочи, в контекста на традиционното стратегическо партньорство между Италия и България. Посланикът и министърът разгледаха отличните двустранни отношения и многобройните синергии, които характеризират позициите на двете правителства по ключови теми, като подчертаха важния принос за отбраната на източния фланг на Алианса на Многонационалната бойна група на НАТО в Ново село, ръководена от Италия от есента на 2022 г.

Ясен ангажимент към сигурността на Балканите

Още: НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

В този контекст, информира италианското посолство у нас, цитирано от БГНЕС, двамата изразиха голямо удовлетворение от интензивните тренировъчни дейности, проведени от италианския и българския контингент в Ново село,

Снимка Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

като подчертаха значението на двустранното споразумение за изграждането и управлението на бъдещата база на НАТО в Кабиле, което ще бъде подписано скоро,

като свидетелство за постоянния ангажимент на италианското правителство към сигурността и стабилността на Балканите и Черноморския регион.

Още: Нова база на НАТО и цял корпус в Естония плюс нова ограда срещу Русия (СНИМКИ)

Посланик Апичела поднови поканата към Запрянов за участие в събитието, представящо индустриалните постижения на Италия в отбранителния сектор,

което ще се проведе в София на 23 и 24 септември и в което ще се включат представители на Leonardo, Iveco Defence Vehicles, Fincantieri, Telsy, Wass и Benelli Armi.

Още: Финландия с база на НАТО близо до руската граница

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Италия сигурност Атанас Запрянов база на НАТО
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес