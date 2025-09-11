Бъдеща база на НАТО в Кабиле: България и Италия подписват споразумение

Скоро ще има нова база на НАТО в Кабиле, като за целта България и Италия ще подпишат споразумение. Това стана ясно след среща на посланикът на Италия в София Н.Пр. Марчело Апичела и министъра на отбраната Атанас Запрянов. Те обсъдиха настоящата геостратегическа рамка и отличното двустранно сътрудничество сферата на отбраната, което се очаква да се задълбочи, в контекста на традиционното стратегическо партньорство между Италия и България. Посланикът и министърът разгледаха отличните двустранни отношения и многобройните синергии, които характеризират позициите на двете правителства по ключови теми, като подчертаха важния принос за отбраната на източния фланг на Алианса на Многонационалната бойна група на НАТО в Ново село, ръководена от Италия от есента на 2022 г.

Ясен ангажимент към сигурността на Балканите

В този контекст, информира италианското посолство у нас, цитирано от БГНЕС, двамата изразиха голямо удовлетворение от интензивните тренировъчни дейности, проведени от италианския и българския контингент в Ново село,

Снимка Getty Images

като подчертаха значението на двустранното споразумение за изграждането и управлението на бъдещата база на НАТО в Кабиле, което ще бъде подписано скоро,

като свидетелство за постоянния ангажимент на италианското правителство към сигурността и стабилността на Балканите и Черноморския регион.

Посланик Апичела поднови поканата към Запрянов за участие в събитието, представящо индустриалните постижения на Италия в отбранителния сектор,

което ще се проведе в София на 23 и 24 септември и в което ще се включат представители на Leonardo, Iveco Defence Vehicles, Fincantieri, Telsy, Wass и Benelli Armi.

