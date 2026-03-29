Правителството на Гюров:

ЦИК мисли в кои секции ще има по две машини

29 март 2026, 13:06 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦИК мисли в кои секции ще има по две машини

Централанта избирателна комисия (ЦИК) обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини за гласуване за предсрочните парламентарни избори на 19 април. След като стана ясен броят на секциите в чужбина, Централната избирателна комисия обмисля къде могат да бъдат поставени по две машини, за да се улесни гласуването, обясни говорителят и зам.-председател на ЦИК Росица Матева. Още: ЦИК отваря 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април

Колко секции в чужбина ще отворят?

По думите ѝ ограничението, което парламентът наложи за изборите извън Европейския съюз предполага за първи в дипломатическите ни представителства да бъдат разкрити повече секции. В Лондон секциите в посолството ни от 3 тази година ще бъдат 7. Над 60 хиляди са вече подадените заявления за гласуване извън страната. Това според зам.-председателя на ЦИК Росица Матева би могло да ускори процеса, защото няма да се налага да попълват декларации на място.

"Надяваме се изборите да протекат нормално и спокойно. Определени са местата за гласуване спрямо предложенията на дипломатическите представителства, които познават най-добре общностите. Максимално сме използвали възможността, която дава законът - извън ограничението до 20 броя секции, в сградите на дипломатическите и консулски представителства да бъдат разкри максимален брой секции. Тепърва ще определим в кои секции извън страната ще има машини", каза Матева.

И допълни, че ще се прецени къде да бъдат поставени по две машини.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ЦИК предсрочни парламентарни избори 2026 листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес