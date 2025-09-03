Шефът на ДАНС да бъде отстранен заради самолета на Фон дер Лайен: МВР министърът на Орешарски коментира

Бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев заяви, че опозицията в Народното събрание можеше да измисли по-сериозни причини за отстраняването на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Не мисля, че в този смисъл може да се търси отговорност от шефа на ДАНС при положение, че все още не се знае какво се е случило със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, бяха думите му.

В студиото на bTV Йовчев, който е бивш министър в правителството на Пламен Орешарски, сподели, че не познава в частност шефа на ДАНС. "Не може непрекъснато да се лепят етикети на основата на "една жена каза", коментира бившият министър на вътрешните работи. Той изтъкна, че когато има съмнения за дадено разследване на ДАНС, това много лесно може да бъде проверено. Много по-важно за един ръководител на такова ниво е да се види дали има знанията, уменията и визията да доведе агенцията до това ниво, което отговаря на промените в света и дали е наясно за противодействието на руските служби, хибридните атаки и каква ще е визията за защита на критичните инфраструктура, открои Цветлин Йовчев.

Той заяви, че не може да каже и какво се е променило в службите за последните 12 години. "Много лесно може да се провери дали службите действат като бухалка. Когато се твърди, че един ръководител действа като бухалка, много лесно може да се провери", акцентира Йовчев няколко пъти по време на интервюто си, без да казва как точно.

Кой е виновен за инцидента със самолета на Фон дер Лайен?

За инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Йовчев коментира, че действията на Русия са насочени към "подправяне" на сигналите на сателитите. Русия се опитва да заглуши сателити над Черно море и да затрудни украинските въздушни атаки. "Не може да се говори за целенасочена и планирана руска операция на територията на България, свързана със самолета на госпожа фон дер Лайен. Не мисля, че това е реалната причина за случая, но се правят опити от сателити да се подправят сигналите на другите спътници. Това се върши обикновено извън атмосферата - едни спътници се опитват да заглушат други спътници и да "поправят" сигналите им", коментира Йовчев.

Той добави, че премиерът Росен Желязков е прав в твърденията си, че не става въпрос за хибридна атака спрямо Урсула фон дер Лайен. "Страната ни все още има пропуски и неефективни мерки за защита на критичната инфраструктура и в частност летищата", посочи Йовчев. Според него много трудно може да се каже кой е източникът на атаката спрямо председателя на ЕК. Източникът може да бъдат сателити, които да се опитват да извършват такива действия, но такива ефекти могат да се получат и от природни явления - лоши атмосферни условия, слънчеви изригвания, проблем с приемника на самолета. Докато не се изяснят обстоятелствата, трябва по-внитемално да се отнасяме в оценката си за вината спрямо атаката, каза още Йовчев.

