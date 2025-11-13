"Да, България" искат особеният управител в "Лукойл" да се съгласува с ЕК

Лидерите на "Да, България" в лицето на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов призоваха управляващите да се допитат до Европейската комисия при избора на особен управител за "Лукойл". Според тях той не трябва да бъде свързан със санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. "Трябва да има много високи критерии за човека или хората, които ще изпълняват тези длъжности. Трябва да имат опит в тази сфера. Ако управляващите не могат да намерят такъв човек, нека се обърнат към ЕК за съдействие. Не може и не бива хора, свързани с Пеевски да управляват рафинерията", каза Божанов.

От своя страна Мирчев посочи, че въпросният Петко Николов, който се обсъжда в публичното пространство, безспорно е свързан с голямото "Д".

"Спешно трябва да се поиска съдействието и координацията на ЕК, която да участва и да помогне с избора на особен управител. Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е имал резултат", смята от своя страна депутатът Мартин Димитров. ОЩЕ: "Радев ни забави с една седмица": Борисов е сигурен, че ще получим дерогация от САЩ за "Лукойл"

От "Да, България" още настояват за план за "Лукойл"

Ивайло Мирчев смята, че първите две седмици от налагане на санкциите срещу "Лукойл" са били проспани от България и правителството все още не е предоставило план за действие.

"Националният план означава - запасите от горива да бъдат върнати в Българи и този, който не си ги е попълнил, да го направи в много кратки срокове", посочи депутатът Мартин Димитров.

"Да, България" смятат, че бензиностанциите на "Лукойл" не са такъв процент, а големият проблем в България е работят ли складовете на рафинериятеа, в които са горивата.

От "Да, България" обявиха, че не искат да всяват паника, но са длъжни да споделят притесненията си.

"Единствоното, което е важно днес, ако има отговорни политически сили - какво се случва с цените за хората на 22 ноември. Това е единственият важен въпрос, да не се допусне паника и държавата да гарантира спокойствие и пазарът да бъде на нормалните цени", добави Мирчев. ОЩЕ: Народното събрание ще разгледа ветото на Радев на закона "Лукойл"