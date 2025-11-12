Любопитно:

Милиони бонуси за едни, кръгла нула за други: Държавната администрация не е рай за всеки (ДАННИ)

12 ноември 2025, 15:23 часа 179 прочитания 0 коментара
След данните за милионни бонуси на служители в държавни институции, от "Да, България" споделиха и списък с информация за регулаторни органи, дирекции и звена в държавната администрация, в които не са изплатени никакви или са платени ниски бонуси за 2024 г. През последните седмици формацията разкри детайлен и структуриран преглед на допълнителните трудови възнаграждения, раздадени в част от публичната администрация през 2024 г. Данните показаха: висшият административен апарат на голям брой институции си осигурява десетки милиони левове под формата на бонуси, често без прозрачни критерии и без ефективен обществен контрол.

"Но също толкова важно е да бъде осветена и другата страна на системната несправедливост - институциите, в които бонуси не се изплащат изобщо или са в символичен размер, въпреки че в тях работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност. Тези случаи не просто показват липса на единна политика - те разкриват циничното разслоение в публичната администрация, в която едни се възнаграждават щедро, а други - често по-нисши по ранг, но далеч по-натоварени, буквално са забравени от механизма за признание и подкрепа", пишат от партията, част от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

Те настояват за прилагането на справедливи, публични и контролирани критерии, за да се прекрати тази порочна практика и предлажат прекратяване на двойните стандарти, което включва начало на реална реформа в администрацията.

Снимка: iStock

Къде са ощетени?

Ето някои примери за нулеви или ниски бонуси (Допълнително материално стимулиране – ДМС) в администрацията през 2024 година:

  • Служба „Военна полиция“ към Министерството на отбраната – 0.00 лв.
  • Председател на Комисията за защита от дискриминация – 1500 лв.
  • Ръководител на Бюрото по защита на застрашени лица – 3500 лв.
  • Директор на Дипломатическия институт – 2909.17 лв.
  • Председател на Национална компания „Индустриални зони“ – 2000 лв.
  • Ръководна длъжност в Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието – 1216 лв.
  • Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията – 0.00 лв.
  • Председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – 0.00 лв.
  • Председател на Изпълнителна агенция за българите в чужбина - 4300 лв.
  • Председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – 0.00 лв.
  • Фонд „Научни изследвания“, МОН – 0.00 лв.
  • Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – 0.00 лв.

Част от по-известните държавни структури също са попаднали в списъка с ощетени откъм бонуси:

Снимка: БГНЕС

  • Председател и зам.-председатели на Националния статистически институт – 0.00 лв.
  • Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – 0.00 лв.
  • Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – 0.00 лв.
  • Председател на Държавна агенция „Архиви“ – 4349 лв.
  • Изпълнителна агенция по лозата и виното – 0.00 лв.
  • Изпълнителна агенция по горите – 0.00 лв.
  • Национален филмов център – 27 099 лв. за 12 служители
  • Национален център за информация и документация – 20 923 лв. за 7 служители
  • „Български пощи“ – 0.00 лв.
  • Национален военно-исторически музей – 0.00 лв.

  • Членове на управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествия – 0.00 лв.
  • Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора – 958 лв./човек
  • Районни центрове за трансфузионна хематология в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора – под 3200 лв. средно на човек
  • Председател при Национална агенция за професионално образование и обучение - 5775.00 лева
  • Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - 1216 лева/човек
  • Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството - не разпределя ДМС вече повече от 10 години
  • Национална комисия за ЮНЕСКО – 0.00 лв.
  • Холдинг „Български държавни железници“ ЕАД - 0.00 лв.
  • Национална комисия за борба с трафик на хора към МС - 0.00 лв.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
