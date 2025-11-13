"Радев ни забави с една седмица": Борисов е сигурен, че ще получим дерогация от САЩ за "Лукойл"

"Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. Няма да се създаде такъв проблем, не за друго, защото САЩ са наш партньор, ние сме много надежден партньор в НАТО и в САЩ. OFAC ни приветстваха за това, което сме направили и аз мисля, че днес като се преодолее ветото, другият понеделник вторинк вече ще имаме решение, за да се успокоят хората в България", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента.

Радев бави решението за особен управител в "Лукойл"

В контекста на президентското вето върху последните помени за "Лукойл" - той посочи, че Радев е направил необходимото да забави с една седмица взимането на решение за особения управител. "Не знам какво му донася това. Можеше миналия петък да го върне веднага, но той го връща вчера, днес дебати, дори да се приеме, най-рано утре ще излезе указ. Това означава, че събота, неделя до понеделник късния следобед в САЩ не работят и с една седмица ни се намали времето за реакция", смята Борисов. ОЩЕ: Народното събрание ще разгледа ветото на Радев на закона "Лукойл"

Държавата съдейства на "Лукойл"

По думите му заедно с правителство от рафинерията работят така, че и хората в рафинерията и самата рафинерия да работи добре.

"Помолил съм г-жа Петкова да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите с "Лукойл", защото искат предварително да вкарат забраната. Това би създало проблем, а има до 21 време", добави още Борисов.

Той бе попитан и за посещението на Костадин Костадинов в Москва, като му каза да предаде привети. "Не можем да имаме забележки към "Лукойл". Дори се обръщат за помощ, трябва да им помогнем да не им спрат бензиностанциите всички разплащателни сметки", коментира още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ:Ще ни стигне ли горивото и какво ще стане с "Лукойл": Отговорът от Петролната асоциация

Борисов е на мнение, че "Лукойл" няма да заведат дела, защото не от нас идва желанието да се прави, каквото и да било."САЩ сложиха в санкционния режим "Лукойл" и "Роснефт" и дадоха 30 дена на всички държави, които имат такива имоти на тези компании да се разделят с тях или ще получат санкции самите държави. Ние действаме по принуда", посочи Борисов. Той заяви още, че нищо не се отнема на "Лукойл", а след като се нормализират нещата, те ще получат замразените си активи.

Искал ли е да продава "Лукойл"?

Борисов отрече твърденията, които се появиха след статия на "Уолстрийт Джърнъл", че е искал да продаде рафинерията за сметка на санкциите по "Магнитски".

Той заяви, че с Кирил Петков и Асен Василев много пъти са говорили по тази тема и те са ходили в САЩ и са разговаряли с бивш офицер, отговарящ за Европа, а след това са отишли при него да го питат, но той не се е съгласил. "Вчера много ясно казах - нито Пеевски, нито Борисов, нито Кирил Петков не може да се позволи да купува такава рафинерия. Това е геостратегически проект. Още повече се гледа под лупа от всички централи в света. Кой ще се позволи, откъде ще дойде такъв капитал?", попита още Борисов. ОЩЕ: Официално от "Лукойл България": Бензиностанциите са обезпечени с гориво, търговската мрежа ще продължи да функционира