"Да изхарчиш четири години за една": Бивш шеф на АПИ твърди, че не е харчил и отрече за политически натиск

Проверката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не показва такива резултати в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), каквито бяха оповестени. Парите не са изхарчени, а са възложни за задачи. Ако можех да ги изхарча тези пари, щях да го направя, но за да може хората да карат по нови пътища. Това заяви бившият председател на Управителняи съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев пред bTV. Още: "В АПИ се краде, а не се ремонтира": Гюров заговори за "кражба на животи" заради корупция

Да изхарчиш четири години за една

Той обясни още веднъж, че ако е можел, е щях да изхарчи въпросните пари, но за да оправи по-голяма част от пътищата и хората да не карат по дупки. "Тези пари бяха предвидени да бъдат изхарчени в рамките на 4 години. Хубаво е министърът да бъде добре информиран, да си направи правилните изводи, а не да реагира так все едно за първи път се сблъсква с пътищата в България", коментира инж. Вълчев.

Той увери, че и за следващата, и за по-следващата година има пари за снегопочистване.

Инж. Йордан Вълчев заяви, че никога не е сключвал договори като председател на АПИ с фирми, които са имали политическо влияние. "Политическо влияние от всички партии идва с какво могат да помогат", уточни той, като отговори с поредица от "Не" на водещите на сутрешния блок дали му е бил оказва натиск от политически лидери, както и дали е изпълнявал политически поръчки.

Той заяви още, че няма притеснение, че проверката на МРРБ ще отиде в МВР, прокуратурата и АДФИ. Инж. Йордан Вълчев каза още, че се правят внушения за АПИ. Само за 2025 г. са ремонтирани над 140 км магистрали, като ремонтите са включвали подмяна на настилката.

И за трети път заяви, че ако е могъл, щял да харчи повече и да възложи съответно повече работа. Около два пъти повече трябва да бъде увеличен бюджетът на АПИ, настоя инж. Вълчев.

