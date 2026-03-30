Делян Пеевски с нова атака срещу МВР

"ДПС-Ново начало" подаде сигнал до Сметната палата с искане за проверка за евентуална несъвместимост на заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев, съобщиха от формацията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

От партията посочват, че според закона министри и заместник-министри нямат право да участват в управителни или контролни органи на търговски дружества и неправителствени организации, като разполагат с едномесечен срок да прекратят подобна дейност при встъпване в длъжност.

В сигнала се твърди, че въпреки това Иван Анчев продължава да бъде член на управителните съвети на три неправителствени организации - "Българо-албанска бизнес камара", "Атлантически съвет на България" и "Подкрепен живот".

Според "ДПС-Ново начало" законовият срок, в който Анчев е трябвало да отстрани евентуалната несъвместимост, е изтекъл на 19 март.

От формацията настояват Сметната палата да извърши проверка по случая и да обяви резултатите в рамките на своите правомощия.

Припомняме, че миналата седмица Софийската градска прокуратура реагира светкавично на сигнала на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев, като в кратки срокове образува досъдебно производство. По информация от източници в държавното обвинение, случаят вече е възложен на следовател, а събирането на доказателства тече с пълна сила, като не се изключва и повдигане на обвинение.