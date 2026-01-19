Войната в Украйна:

Депутат на Пеевски за президента: Завалията!

19 януари 2026, 15:09 часа 378 прочитания 1 коментар
Депутатът от "ДПС-Ново начало" Хамид Хамид отказа да коментира позицията на формацията относно очакваните действия на президента Румен Радев, на фона на предстоящото му изявление и спекулациите за политическите му намерения.

В отговор на въпроси дали държавният глава може да обяви собствен политически проект, Хамид демонстративно избегна конкретен коментар, като вместо това три пъти нарече Радев "завалията", придружено със смях.

Изказването идва в момент на засилено напрежение около президентската институция, след като беше изчерпана последната възможност за съставяне на редовно правителство, а страната очаква служебен кабинет и насрочване на предсрочни избори. На този фон се очаква и официалното обръщение на президента към нацията, което допълнително засилва политическите спекулации.

 

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Хамид Хамид Румен Радев
