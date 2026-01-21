"Дяволът е в детайлите": Атанас Атанасов се тревожи кой ще вземе материалите от закритата КПК (ВИДЕО)

Оставката на Румен Радев:

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов алармира за важен детайл от закриването на антикорупционната комисия, а именно, свързан с наличните материали в комисията. "Дяволът е в детайлите", каза Атанасов и обърна внимание на параграф 34 от законопроекта, с който се закри антикорупционната комисия. В него се казва, че с влизането в сила на този закон КПК предава на ДАНС всички архивни дела на оперативен отчет, а в последното изречение на текста се предвижда останалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела, да се унищожават незабавно.

Притесненията на Атанасов

"Целта на цялата тази операция е данните от СРС, които са прилагани по някои от тези дела, да бъдат унищожени фиктивно, т.е. ще бъдат направени едни протоколи от оперативните работници, които са водили тези дела, че се унищожават и ще бъдат прибрани и ще бъдат използвани срещу неудобните, когато тези, които ги притежават имат интерес", смята още Атанасов. 

Според него не е въпросът само да бъде закрита комисията, а всички документи и материали да бъдат надлежно предадени на останалите органи, за да не бъдат използвани за други цели. 

Има ли напрежение в ПП-ДБ

Лидерът на ДСБ бе попитан и дали ще вземе при себе си Явор Божанков и Даниел Лорер, като обясни, че по листите тепърва ще се преговаря. 

Попитан защо не е бил на днешната пресконференция на ПП-ДБ, той отговори: "Понякога се получават такива комуникационни гафове. Защо не сме били там, защото не сме успели да отидем". ОЩЕ: ГЕРБ наложи своя закон за разпускане на антикорупционната комисия

