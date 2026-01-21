ГЕРБ наложи своя закон за разпускане на антикорупционната комисия

Управляващото мнозинство прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), създадена в края на 2023 г. След обсъждане на три различни предложения - на ГЕРБ, "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и "ДПС-Ново начало" - подкрепа получи единствено проектът на партията на Бойко Борисов.

Комисията, отделена преди малко повече от година от КОНПИ и натоварена със значителни правомощия, се оказа краткотраен експеримент. Въпреки ангажиментите към Европейската комисия, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, управляващите решиха да я закрият, като именно съществуването на КПК и механизмите за отчетност на главния прокурор са сред причините за блокираните 370 млн. евро европейски средства.

С приетия на първо четене законопроект функциите на комисията се разпределят между няколко институции. Разкриването и противодействието на корупцията се възлагат на ГДБОП към МВР, разследванията по високите етажи на властта - на следствието, а дейностите по превенция, конфликт на интереси и проверка на имуществените декларации преминават към Сметната палата. Тя става и правоприемник на административните структури на КПК в тази част. Още: "Институция, в която няма никакъв смисъл": Депутат от ГЕРБ се обяви за закриване на Антикорупционната комисия

Дебатът

В пленарната зала Васил Пандов от ПП-ДБ припомни, че през годините на съществуване на комисията Съветът на Европа е отправял множество препоръки, но по думите му КПК е изпълнила "много малка част от тях".

От коалицията отправиха остри критики към начина, по който управляващите закриват комисията. Божидар Божанов заяви от парламентарната трибуна: "Със закона на ГЕРБ ще бъдат заметени следите на Пеевски и Борисов". По думите му се нарушават международните стандарти за одитните институции, а приетият текст е "преписан от Пеевски, само с малки промени". Според Божанов това е "вреден начин за закриване на тази комисия".Още: На първо четене: Антикорупционната комисия ще се закрива по правилата на ГЕРБ

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов насочи вниманието към преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. "С влизането в сила на този закон комисията предава на ДАНС всички архивни дела. Останалите бази данни, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно", цитира той текста. Атанасов предупреди, че така се създава риск чувствителна информация, включително събирана със специални разузнавателни средства, да бъде формално унищожена, но реално използвана.

Отхвърлените проекти

Паралелно с това ПП-ДБ защитиха собственото си предложение за закриване на КПК, аргументирайки се с липсата на реални резултати. Според обединението комисията в сегашния си вид "е бухалка, използвана за политическа саморазправа и натиск върху кметове". Проектът им предвиждаше създаване на Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси с аналитични и мониторингови функции, както и деполитизиран избор на ръководството с участие на парламента, съдебната власт и президента. Предложението не събра подкрепа. Още: ГЕРБ предложи закриване на Антикорупционната комисия с различни идеи от тези на Пеевски

Собствен законопроект внесе и ДПС-Ново начало с мотив, че функциите на КПК се дублират от други органи. Проектът на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски предвиждаше прехвърляне на част от дейностите към Сметната палата и ДАНС, но получи подкрепа единствено от независими депутати.