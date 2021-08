До къде стигнаха преговорите за покупката на още F-16?

„За да не се забави във времето придобиването на вторите осем самолета, преговорите за тяхната доставка започнаха още през 2020 г., чрез изпращане на писмо за цените и наличностите. Отговорът на това писмо трябва да даде цените за следващите осем самолета с тяхното въоръжение и техника, както и времевия диапазон за тяхната доставка. До колкото съм запознат, отговорът от американската страна е пристигнал в МО в края на мандата на преходното правителство. Ако България иска да получи своевременно следващите осем, преговорният и подготвителен въпрос не трябва да бъде преустановяван дори в рамките на служебното правителство”, пише депутатът Гаджев

Гаджев се интересува какви действия за преговори със САЩ са предприети и как се придвижва процедурата. Целият въпрос може да бъде намерен тук.

Темата за вторите осем F-16 бе повдигната от тогавашния премиер Борисов в края на септември 2020 г., когато след среща с представители на Lockheed Martin и посланикът на САЩ у нас. Малко по-късно стана ясно, че месец по-рано българското МО е изпратило LOR (Letter of Request – писмо за запитване) в което се търси информация за цените и наличностите (т.нар.„LOR for Price and Availability), припомня aero.bg.

След бурните обществени реакции и на фона на антиправителствените протести, Константин Попов, който тогава бе шеф на комисията по отбрана в Народното събрание и тогавашният заместник-министър на отбраната Атанас Запрянов обявиха, че няма да се водят сега преговори за още изтребители, нито се планира скорошно подписване на сделка, а страната просто събира информация за да планира бъдещите си разходи. На техния фон, Красимир Каракачанов (министър на отбраната тогава) директно каза, че ако получим добра оферта и страната ни ще стартира веднага преговори за още осем изтребителя.

През март 2021 г. информацията за цените и сроковете на доставка бе пристигнала у нас и това породи политически престрелки, включително и по линия, че офертата за следващите осем самолета е осезаемо по-скъпа от вече подписаната сделка за първите осем. На парламентарен въпрос зададен тогава, Каракачанов категорично отказа да дава детайли за цените, но и заяви следното:

„Министерство на отбраната не е в процес, нито на разговори, нито на преговори с правителството на САЩ за придобиването на още осем самолета F-16 Block 70. Това ще е задача на някое от следващите народни събрания и правителства на страната”

Колкото до процедурата за покупка на още F-16, то законите в България в момента предвиждат изготвянето на инвестиционен проект, в който да се посочи най-вече финансовата рамка. По въпроса за финансовата рамка има проблем и той е свързан с липса на актуален план за развитие на въоръжените сили след 2020 г. Такъв план не бе приет от 44-ото и 45-ото Народно събрание, по всичко личи, че няма да бъде приет и от настоящия парламент, чийто дни са преброени. Така или иначе, инвестиционният проект трябва да премине за одобрение последователно през борда за управление на проекта, Съвета по отбрана в МО, Министерски съвет и след това да бъде даден за гласуване от българския Парламент.

Едва след наличието на одобрен инвестиционен проект България може да търси от САЩ обвързваща оферта за доставка на още изтребители F-16. През май 2018 г. Народното събрание прие Проектът за инвестиционен разход за първите осем, като в него бе разписано, че купуването на нови изтребител ще има т.нар. „втори етап”, който включва:

„…придобиване на още 8 броя (или по-малко – до 16 броя общо, в зависимост от количеството, придобито през първия етап) самолети от същия тип след приключване на доставките по първия етап. След доставката на самолетите, ще се извърши и снемане от въоръжение на МиГ-29. За реализацията на втория етап се предвижда да се изготви нов проект за инвестиционен разход.”

В самият документ не е записан ясно срок за реализацията на втория етап, освен че ще стане факт „след приключване на доставките по първия етап”, което в българския случай с F-16 значи някъде след средата на 2024 г. Трябва да се припомни, че през януари 2019 г. Народното събрание практически анулира този инвестиционен проект, след като даде разрешение на кабинета „Борисов 3“ да води преговори за придобиването на осем F-16 Block 70, без да се съобразява със задължителните условия в този проект. Как точно юридически съжителстват инвестиционния проект от май 2018 г. и решението от януари 2019 г. е неясно.