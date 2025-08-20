Войната в Украйна:

"Доколкото добре го познавам ...": Борисов с прогноза за действията на Путин (ВИДЕО)

20 август 2025, 11:40 часа 660 прочитания 0 коментара

"Доколкото добре познавам президента Путин -  той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен последните години. Това каза пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив във връзка с последните световни събития, сред които срещата Тръмп - Путин, срещата на американския президент и украинския държавен глава, както и с европейските лидери. 

Борисов е оптимист

Според лидера на ГЕРБ най-важното е убийствата и жертвите да спрат. 

"Оптимист съм - много силни хора в лицето на ЕС, в лицето на президента Тръмп.  Колкото и някои да подценяваха качествата на президента Тръмп - той направи изключително силен ход, който ако е успешен, ще е успешен за всички. Ако не успеят - това е лошо за Европа най-вече, лошо и за нашия регион. ОЩЕ: Официално: Тръмп получи покана за посещение в Русия

Той е на мнение, че президентът Тръмп е провел една "ювелирна" операция, тъй като му е стигнал куража да заложи авторитета си и да направи срещата с Путин.

"Много сложна среща, с много личен зараяд и много тежка отговорност за Тръмп. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме ние европейските държави и Украйна. Покани лиздерите на най-големите държави Великобритания, Франция, Германия, Италия и председателя на ЕК на първо място и заедно с президента Зеленски - мисля, че направиха доста правилни стъпки", каза Борисов. 

Напрежение САЩ - ЕС

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Лидерът на ГЕРБ бе попитан дали има напрежение между САЩ и Европейския съюз, като отбеляза, че такова е имало до подписването на договора за митата. 

"На последните срещи в Белия дом - той покани всичките  важни хора на Европа да са там", каза Борисов, уточнявайки, че не подценява никоя държава от ЕС.

Според Борисов Тръмп е направил "пакет от съмишленици". които съответно с Путин да продължат да развиват диалога в следващите кратки седмици. ОЩЕ: Козовете, които получи Украйна от двете срещи в САЩ: Говори Чавдар Стефанов (ВИДЕО)

Водната криза

Борисов коментира и вътрешни теми, като тази с водната криза, като изрази надежда правителството да направи много спешни решения.

"Не само Плевен и много други населени места има проблем", каза той и обърна внимание на климатичните промени.

"Ние сме балансирани откъм вода, главно от снегопотепене. Тези кратки проливни дъждове оттичат и не вършат работа. Затова трябват сондажи", каза още Борисов. 

Лидерът на ГЕРБ отговори и на въпроси свързани с еврото, като според него най-добре ще се усетят ползите догодина.

Той бе попитан и дали ГЕРБ са готови за новия политически сезон. "Не сме спирали, та да се готвим. Ние не сме почивали, работим си", добави още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Politico: Тръмп иска Будапеща за домакин на преговорите за мир между Путин и Зеленски

Деница Китанова
