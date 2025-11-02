Драгомир Стойнев: Управляващите обмислят вдигане на данъка върху дивидентите двойно

В управляващата коалиция се обсъжда увеличение на данъка върху дивидентите от 5% на 10%. Новината съобщи заместник-председателят на Народното събрание и председател на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев, по БНР.

Основен мотив за предлаганата промяна е борбата със сивата икономика. Според Стойнев, ниският данък върху дивидентите стимулира порочни практики. "По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край", коментира той.

Идеята за повишаване на ставката не е нова и се подкрепя от синдикалните организации. От КНСБ настояват за преразглеждане на данъчната система, като част от предложенията им включват и увеличение на данък дивидент. Според синдикатите, настоящата ситуация позволява на фирмите легално да оптимизират данъчните си задължения, което води до загуби за държавния бюджет.

Представители на бизнеса и някои политически сили обаче изразяват сериозни притеснения. Депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров е на мнение, че "вдигането на данък дивидент удря инвестиционната активност". Неговият колега Божидар Божанов също предупреди, че подобна мярка ще увеличи данъчната тежест за бизнеса и работещите. Според него, вместо да се правят реформи и да се ограничават разходи, управляващите избират по-лесния път - да вземат повече пари от бизнеса и работещите.

Драгомир Стойнев от своя страна подчерта, че за левицата това е само една от стъпките към цялостна трансформация на данъчната система. Той е категоричен, че плоският данък води до увеличаване на неравенствата и трябва да се търси по-справедлив модел на облагане.

