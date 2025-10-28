Колко точно тлъсти са заплатите на магистратите: Само за дрехи получават 5500 лв.

"Средната заплата на съдия, прокурор и следовател е 8730 лв., това не включва четирите заплати бонус, които могат да бъдат получени за всяка календарна година и 5500 лв. за работно облекло", каза правният експерт Иван Брегов в сутрешния блок на Нова телевизия. Другият гост в сутрешния блок на телевизията проф. Пламен Киров обясни, че възнагражденията на магистратите са вързани със средномесечната заплата в бюджетния сектор и когато нарастват заплатите там, автоматично започват да нарастват и заплатите в съдебната власт - Още: Златни одежди за прокурорите: Първи в ЕС сме по разходи за съдебната власт

Професор взима по-малко от младши съдия и прокурор

"Един начинаещ магистрат - младши съдия или младши прокурор получавла по-висока заплата, отколкото един професор преди своето пенсиониране в юридически факултет. Може би това не е показател, защото сравняваме круши и ябълки", отбеляза проф. Киров.

"Проблемът в съдебната власт е в това, че има твърде раздут щат. Към момента в системата има 715 незаети щатни бройки, но има конкурси за още 150 щатни бройки. Това не е проблем, ако този щат беше разпределен равномерно, там, където има работа да има прокурори, съдии, следователи", допълни Брегов.

Какво може да е решението?

Брегов изтъкна, че има решение на този раздут щат. По думите му обаче според Конституцията е възможно да се освобождават магистрати само на основанията в Конституцията.

"Има вариант, като се замразят всички конкурси и лека-полека се пенсионират тези, които достигнат 65 години. По този начин бюджетът ще намалее, без да намалеят заплатите", смята правният експерт.

Колко работи българското правосъдие? Цитат на Брегов за пореден път рисува мрачната картина: "Доколкото е известно Петьо Еврото е жив и отвреме на време влиза в България, но никой не го търси".