28 октомври 2025, 08:03 часа 297 прочитания 0 коментара
Колко точно тлъсти са заплатите на магистратите: Само за дрехи получават 5500 лв.

"Средната заплата на съдия, прокурор и следовател е 8730 лв., това не включва четирите заплати бонус, които могат да бъдат получени за всяка календарна година и 5500 лв. за работно облекло", каза правният експерт Иван Брегов в сутрешния блок на Нова телевизия. Другият гост в сутрешния блок на телевизията проф. Пламен Киров обясни, че възнагражденията на магистратите са вързани със средномесечната заплата в бюджетния сектор и когато нарастват заплатите там, автоматично започват да нарастват и заплатите в съдебната власт - Още: Златни одежди за прокурорите: Първи в ЕС сме по разходи за съдебната власт 

Професор взима по-малко от младши съдия и прокурор

"Един начинаещ магистрат - младши съдия или младши прокурор получавла по-висока заплата, отколкото един професор преди своето пенсиониране в юридически факултет. Може би това не е показател, защото сравняваме круши и ябълки", отбеляза проф. Киров. ОЩЕ: "Ние сме държава на изтеклите мандати": Проф. Киров с коментар за съдебната система

"Проблемът в съдебната власт е в това, че има твърде раздут щат. Към момента в системата има 715 незаети щатни бройки, но има конкурси за още 150 щатни бройки. Това не е проблем, ако този щат беше разпределен равномерно, там, където има работа да има прокурори, съдии, следователи", допълни Брегов. 

Какво може да е решението?

Брегов изтъкна, че има решение на този раздут щат. По думите му обаче според Конституцията е възможно да се освобождават магистрати само на основанията в Конституцията.

"Има вариант, като се замразят всички конкурси и лека-полека се пенсионират тези, които достигнат 65 години. По този начин бюджетът ще намалее, без да намалеят заплатите", смята правният експерт. ОЩЕ: Три години извън мандат: ВСС предлага да си вдигне заплатите до 24 000 лева

Колко работи българското правосъдие? Цитат на Брегов за пореден път рисува мрачната картина: "Доколкото е известно Петьо Еврото е жив и отвреме на време влиза в България, но никой не го търси".

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Заплати Съдии съдебна власт прокурори Иван Брегов магистрати проф. Пламен Киров Бюджет 2025
