ДСБ за безводието в Плевен: От кризи най-много се краде

От кризи най-многто се краде, отбеляза Йордан Иванов от ДСБ пред медиите в парламента във връзка с предложението за пари за водни проекти в Плевен, което парламентът разглежда в момента. Той смята, че държавата трябва да се намеси и парламентът трябва да гласува парите за проектите в Плевен за безводието. "Също толкова безспорно е, че седем пъти попитахме управляващите как ще се разходят тези пари. Не получаваме отговор. В момента в залата управляващите не дават отговор на този въпрос", каза Йорданов.

Затова от ДСБ поемат ангажимент да съблюдават и да отправят непрестанно питания как се изразходват тези пари.

Назначенията в службите

Той коментира и предложението шефовете на службите да не се назначават от президента, а от парламента. Според него ставаме свидетели на мазни борби между президента и изпълнителната власт по отношение на службите.

"Ние сме дали най-кадърното решение, че да има прозрачен и състезателен процес, при който да бъдат предложени няколко кандидати, те да дойдат в Народното събрание, да дадат своите концепции и структури, след това президентът да подпише указ", добави Иванов.

Какво не е ясно за ДАИ?

Депутатът от ДСБ коментира и идеите за закриване на ДАИ заради корупцията към екипа на Роби Уилямс.

"Имаме сериозно притеснение, защото нямаме информация какво планират да правят. Щели да закриват ДАИ. Да сменим ръководството на ДАИ от министъра на транспорта с този на МВР, да сменим единия пагон с друг, да махнем едното яке и да сложим сако - това как ще реши проблема?", попита Йорданов.

ДСБ искат да чуят конкретния план на управляващите и ще поискат изслушване на министъра на транспорта. Според него прокуратурата трябва да разследва.