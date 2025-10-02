ДАИ е специализиран отряд за корупция и трябва да се закрие: Анализ на експерти

ДАИ е ненужна структура. Такива мъртвородени звена трябва да изчезнат и те сами дадоха импулс и тази реформа със закриването на ДАИ да се случи. Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов пред bTV. Той добави, че катаджиите имат право да спират и да налагат санкции, но да проверяват е функция, която им е вменена от закона. Още: Няма проблем за един контролен орган на пътя: Кирил Добрев след корупцията в ДАИ

По отношение на парите с чували за АМ „Хемус“, Харизанов коментира, че има едни имагинерни суми в бюджета – милиони и милиарди, за които никой нищо не обяснява затова къде са отишли средствата. „Никой досега не е изнесъл данни за чували с пари. Кои чували – брезентови, найлонови или черни?“, посочи той.

Да остане само голямото "Д"

Журналистът Стояна Георгиева посочи, че ДАИ е един специализиран отряд за корупция, който е напълно излишен. Като възникне някакъв проблем, двамата премиер излизат и казва да се закрива ДАИ. „Могат да се закрият всички институции и агенция и накрая да остане само голямото „Д“, което да казва кое е правилно и кое не“, коментира Георгиева. Тя смята, че културата на корупция е така проникнала и пропита, че изглежда като пандемия.

„Има чадър на организираната престъпност по високите етажи на властта“, изтъкна Стояна Георгиева. Тя допълни, че създаването на нови структури и опитите на съдебната система, да започнат да работят в обществения интерес, а не в интерес на мафията. Проблемът е в хората и много зависи кой е главният прокурор и кои са неговите заместници, посочи тя.

