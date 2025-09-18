"Държавата не му принадлежи": ПП-ДБ ще предложи НСО да спре да охранява Пеевски (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната - Демократична България" предлагат сега в Закона за НСО, с който се премахват колите за президентската администрация, да бъде предложен и текст, който да доведе до падане на охраната на Пеевски. "Днес той това каза - че не му трябва охрана. Пеевски трябва да слезе от НСО", каза лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента. Според него при гласуването на предложението ще се види дали това не са просто думи от страна на Пеевски.

Държавата не му принадлежи

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев от своя страна подчерта, че Пеевски се е самозабравил и че държавата му принадлежи с главно "Д".

"Ние сме тук, смятам, че всички български граждани, независимо дали подкрепят "Продължаваме промяната", са тук, за да му кажат, че държавата не му принадлежи и не е с главно "Д", като Делян, а е с главно "Б", като България", подчерта Василев.

Трагедията с починалия полицай

От ПП-ДБ призоваха да не се политизира случая с починалия полицай.

"Както казахме от трибуната изразяваме нашите съболезнования на близките на починалия полицай, тази трагедия обаче не бива да се политизира, както направиха колегите от "Ново начало". Трагедиите трябва да бъдат отбелязвани смирено и призоваваме за това всички политически сили", каза Божанов.

Припомняме, че тази сутрин по време на дежурство пред сградата на Народното събрание на един полицай му прилошава, а по-късно се установява, че е починал. Полицейското присъствие днес около сградата на парламента беше засилено заради двата протеста - единият беше сутринта на "Продължаваме промяната", които влязоха в словесен сблъсък с Пеевски, а вторият е насрочен за 14 ч. и е на "Възраждане". ОЩЕ: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)