"Гавра, съдът удари тоталното дъно": Кирил Петков призова на протест след съдебното решение за Коцев (ВИДЕО)

23 септември 2025, 22:45 часа 662 прочитания 0 коментара
"Днес съдът удари тоталното дъно! Ние всички като българи трябва да си зададем въпроса – докога държавна сигурност, ченгета, мафия трябва да определят бъдещото на всички нас?" Това каза в първи коментар Кирил Петков след като съдът остави окончателно в ареста Благомир Коцев. "Това което видяхме, е че нямаха никакви доводи. Благо Коцев остава два месеца и половина на тежък режим. Двете му малки деца имат Ковид, жена му също. Тези хора решиха да си направят гавра с него, но всъщност направиха гавра с всички нас", смята Петков.

Той подкани всички несъгласни със случващото да се присъединят към протеста на Сдружение БОЕЦ в четвъртък, в 15 часа, пред „централата-палат на Новото начало“. „Защото тези са пионки всичките, истинският злодей в случая е Пеевски, а Борисов е неговата маша“, категоричен бе той.  

"Единствената работеща институция остана улицата"

Малко по-късно Петков пусна и статус във Facebook. „Единствената работеща институция остана - не съда, а улицата. Днес е Благо – утре може да е всеки от нас. Нека всички подкрепим протеста на БОЕЦ – четвъртък, 15:00 ч., ул. „Врабча“ 23. - централата на Пеевски.

Докога ще търпим ченгета и мутри да ни правят на луди!? От нас зависи!“, написа той.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
протест съд Кирил Петков Благомир Коцев
