Окончателно: Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Четвърти съдебен състав намира доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпна група за корупционни престъпления. Според съда, ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Благомир Коцев с призив към съда

По-рано днес, след близо три месеца задържане, кметът на Варна призова Софийския апелативен съд да го освободи. Пред магистратите Коцев заяви, че няма как да повлияе на разследването срещу него и подчерта, че "няма никакво желание да се връща в общината". "Нека прокуратурата поиска отстраняването ми", допълни той.

Досега няколко съдебни инстанции приеха, че няма опасност Коцев да се укрие, но оставиха в сила задържането му с аргумента, че може да упражни натиск върху свидетели поради служебното си положение. В своя защита той посочи още, че е баща на две малки деца.

Коцев уточни, че е имал само една среща с основната свидетелка Пламенка Димитрова и тя е била във връзка с проблем около доставките на храни за обществените услуги в града, застрашени заради обжалване на обществена поръчка.

Искане за отводи

Адвокатите на варненския кмет поискаха отвод на двама от тримата апелативни съдии по делото. Те оспориха включването на председателя на състава Стефан Илиев с мотива, че е нарушен принципът на случайния подбор, а за съдия Венелин Иванов аргументът беше, че е служил в Специализирания наказателен съд, закрит по време на управлението на "Продължаваме промяната".

След съвещание магистратите отхвърлиха искането на защитата, внесено от адвокат Ина Лулчева, като "неоснователно".

Съдът прие и нови доказателства от защитата на Коцев, включително медийни публикации, че един от основните свидетели – Диан Иванов – не е бил разпитан от прокуратурата вече два месеца.

Заседанието на Софийския апелативен съд вече започна и разглежда по същество искането на Благомир Коцев за промяна на мярката му за неотклонение. Решението ще бъде окончателно.

Делото "Коцев": обвинения, твърдения и абсурди

Срещу Благомир Коцев и съветниците от Варна са повдигнати две обвинения:

участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр. Варна от м. юли 2024 г. до 19.11.2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица ( само по това обвинение е привлечен и Ивайло Маринов );

); през м. август 2024 г. в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

В основата на процеса са показанията на Пламенка Димитрова - бизнесдама от морската столица, която твърди, че е станала жертва на натиск и рекет от страна на Благомир Коцев. През 2024 г. тя кандидатства за поръчка „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене". Само че фирмата ѝ "Залива 47-СП" АД не успява да я спечели - договорът е възложен на "Корект груп кетъринг", където съсобственик е един от задържаните - Ивайло Маринов. Тя обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда, но резултатът не се променя.

Нейни фирми са печелили обществени поръчки за десетки милиони левове по време на управлението на ГЕРБ във Варна, а след ареста на кмета Коцев името ѝ бе свързвано с партията на Бойко Борисов: Фирмите от делото срещу Коцев са отстранени от обществена поръчка за 4,7 млн. лв.

Важен детайл от делото е, че то не се гледа във Варна, а в София - заради наличието на неизвестен народен представител, т.е. лице с имунитет. В такъв случай компетентна е Софийска градска прокуратура: Магистрати от делата срещу Еврото, Нотариуса и Божков стават заместници в най-важната прокуратура.

По делото беше намесено името на бившия финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев. На четвърти разпит, проведен през юни, Пламенка Димитрова вече не е посочила директно Асен Василев като част от престъпната схема. Вместо това е заявила, че става дума за неизвестно лице с имунитет. По думите ѝ - тя е чула по индиректен път, че предполагаемите пари от подкупа е трябвало да стигнат до Коцев: Защитата на Коцев: Ще излезе от ареста, ако каже името на Асен Василев (ВИДЕО)