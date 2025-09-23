Войната в Украйна:

Окончателно: Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

23 септември 2025, 21:12 часа 864 прочитания 0 коментара
Окончателно: Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Четвърти съдебен състав намира доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпна група за корупционни престъпления. Според съда, ако е на свобода, може да извърши друго престъпление, като попречи на разследването. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Благомир Коцев с призив към съда

По-рано днес, след близо три месеца задържане, кметът на Варна призова Софийския апелативен съд да го освободи. Пред магистратите Коцев заяви, че няма как да повлияе на разследването срещу него и подчерта, че "няма никакво желание да се връща в общината". "Нека прокуратурата поиска отстраняването ми", допълни той.

Още: Благомир Коцев: Нямам никакво желание да се връщам в общината (ВИДЕО)

Досега няколко съдебни инстанции приеха, че няма опасност Коцев да се укрие, но оставиха в сила задържането му с аргумента, че може да упражни натиск върху свидетели поради служебното си положение. В своя защита той посочи още, че е баща на две малки деца.

Коцев уточни, че е имал само една среща с основната свидетелка Пламенка Димитрова и тя е била във връзка с проблем около доставките на храни за обществените услуги в града, застрашени заради обжалване на обществена поръчка. 

Искане за отводи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Адвокатите на варненския кмет поискаха отвод на двама от тримата апелативни съдии по делото. Те оспориха включването на председателя на състава Стефан Илиев с мотива, че е нарушен принципът на случайния подбор, а за съдия Венелин Иванов аргументът беше, че е служил в Специализирания наказателен съд, закрит по време на управлението на "Продължаваме промяната".

След съвещание магистратите отхвърлиха искането на защитата, внесено от адвокат Ина Лулчева, като "неоснователно".

Още: Ключовият свидетел срещу Коцев: Не съм го уличавал в извършване на престъпление

Съдът прие и нови доказателства от защитата на Коцев, включително медийни публикации, че един от основните свидетели – Диан Иванов – не е бил разпитан от прокуратурата вече два месеца.

Заседанието на Софийския апелативен съд вече започна и разглежда по същество искането на Благомир Коцев за промяна на мярката му за неотклонение. Решението ще бъде окончателно.

Делото "Коцев": обвинения, твърдения и абсурди

Срещу Благомир Коцев и съветниците от Варна са повдигнати две обвинения:

  • участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр. Варна от м. юли 2024 г. до 19.11.2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица (само по това обвинение е привлечен и Ивайло Маринов);
  • през м. август 2024 г. в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

В основата на процеса са показанията на Пламенка Димитрова - бизнесдама от морската столица, която твърди, че е станала жертва на натиск и рекет от страна на Благомир Коцев. През 2024 г. тя кандидатства за поръчка „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене". Само че фирмата ѝ "Залива 47-СП" АД не успява да я спечели - договорът е възложен на "Корект груп кетъринг", където съсобственик е един от задържаните - Ивайло Маринов. Тя обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда, но резултатът не се променя.

Още: Варна в защита на Благомир Коцев: Пореден протест с искане за освобождаването му

Нейни фирми са печелили обществени поръчки за десетки милиони левове по време на управлението на ГЕРБ във Варна, а след ареста на кмета Коцев името ѝ бе свързвано с партията на Бойко Борисов: Фирмите от делото срещу Коцев са отстранени от обществена поръчка за 4,7 млн. лв.

Важен детайл от делото е, че то не се гледа във Варна, а в София - заради наличието на неизвестен народен представител, т.е. лице с имунитет. В такъв случай компетентна е Софийска градска прокуратура: Магистрати от делата срещу Еврото, Нотариуса и Божков стават заместници в най-важната прокуратура.

По делото беше намесено името на бившия финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев. На четвърти разпит, проведен през юни, Пламенка Димитрова вече не е посочила директно Асен Василев като част от престъпната схема. Вместо това е заявила, че става дума за неизвестно лице с имунитет. По думите ѝ - тя е чула по индиректен път, че предполагаемите пари от подкупа е трябвало да стигнат до Коцев: Защитата на Коцев: Ще излезе от ареста, ако каже името на Асен Василев (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Варна арест мярка обжалване съд Благомир Коцев коалиция ПП-ДБ
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес