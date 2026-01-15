ГЕРБ-СДС си защитава хартиения вот с тези на проф. Михаил Константинов

"Диктатът на малцинството над мнозинството не е най-добрата форма на демокрацията. Нещата се случват през избори и сформиране на мнозинство след тях. Представителите на тези хора, които искат 100% машинен вот, не са мнозинство в момента". Това каза лидерът на коалиционния партньор на ГЕРБ в лицето на СДС Румен Христов. Той цитира тезите на известния изборен експерт и защитник на хартиените бюлетини (и потенциалните измами с тях), както и близък до тезите на управлението математик проф. Михаил Константинов.

"Според проф. Константинов въвеждането само на машинен вот отблъсква много от избирателите", обяви Румен Христов. На това изречение водещия на БНТ Симеон Иванов репликира, че "това не може да бъде емпирично доказано", при което обаче Христов каза: "Това е твърдение на професор, който аз уважавам.

И още по актуалните теми - според лидерът на СДС е важно дали държавният глава ще обяви своя формация, защото резултатите ще бъдат различни. "Вероятно ще има голямо размествания - формации на ръба, които симпатизират на неговата политика, вероятно ще потънат. Ако той участва, ние ще бъдем твърдо първа политическа сила. Но ще ни трябват партньори", каза Христов. И побърза да се застрахова - служебният премиер се избира от президента, а министрите се назначават след одобрение и от двамата. "Ако има бъдещи министри, за които Радев смята, че са тежко обвързани с тях, може да откаже да подпише", каза лидерът на СДС на въпрос дали бъдещия служебен кабинет ще бъде подвластен на същите, които протеста свали от управлението.

Още: Разкритие: Властта отдавна се е разбрала за сканиращите машини - чакан е само удобният момент

Според него ГЕРБ-СДС и ДПС-НН на Делян Пеевски нямали съюз. "Имахме тяхната подкрепа, защото бяхме кабинет на малцинството. А и те не са ни подкрепяли за всичко, само за големите цели като Шенген и Еврозона", каза той. По думите му правителството си свърши добре работата, но се е получила самоувереност, която е нужно да имаш, но не е това, което се харесва от гражданите. "Трябваше повече смиреност. Искахме да изкараме пълен мандат, за да има спокойствие и предвидимост. Но инстинктът за самосъхранение на г-н Борисов е много голям и успя да усети момента за новите избори", твърди Христов.

Защитниците на хартийките

Темата за така "машините на Мадуро" повдигна за пореден път проф. Константинов, който заговори за лицемерие от страна на хората в България, които искат да се гласува с машини. "От една страна ни казват следвайте европейските практики, където Европа е извхърлила машините и изведнъж - гласувайте, както е гласувала Венецуела", добави той.

Още: "Няма да им позволим да освинят изборите!": Протест в София поиска 100% машинен вот (ВИДЕО)

Проф. Константинов представи данни, че 60% от българите предпочитат хартията и според него трябва да им се дадат възможност да гласуват така - данни, които не са потвърдени с представително проучване и/или извадка. "Избирателите спаднаха трайно със 740 000 средно на всички избори. Моята хипотеза е, че машините изгониха част от избирателите. 800 000 българи си получават пенсиите на пощенските клонове, не използват банкови карти и никога не са виждали машина за гласуване. Ако искат да лишат право на глас турци, цигани, по-слабо образовани, да го кажат", посочи проф. Константинов.