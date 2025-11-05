ГЕРБ срещу Пеевски: В парламента ще има комисия за разследване на Сорос

С гласовете на "ДПС-Ново начало", "Възраждане", БСП, МЕЧ, "Величие" и независими депутати Народното събрание одобри създаването на временна парламентарна комисия, която ще разследва дейността на Джордж Сорос, сина му Александър Сорос и свързаните с тях фондации в България. Комисията ще работи три месеца и ще изследва евентуални връзки с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и държавни органи.

Решението беше прието, въпреки че ГЕРБ-СДС гласуваха "против". Предложението Ангел Янчев от "Възраждане" да оглави комисията не събра необходимата подкрепа, поради което тя засега остава без постоянен председател. Очаква се ръководството да се ротиpa между членовете ѝ, както вече е практика при други временни комисии. Още: Пеевски ще освобождава България от "мъртвата хватка" на соросоидите с парламентарна комисия

Инициативата е внесена от депутати на "ДПС-Ново начало". Лидерът на партията Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция, от месеци критикува публично Сорос и неговите фондации. По думите му "соросоидните структури" са се опитали да възпрепятстват получаването на 6 млрд. евро от Плана за възстановяване и устойчивост и "манипулират обществото чрез зависими медии".

Мотивите

В мотивите към решението се твърди, че чрез "Институт Отворено общество – София" в България е изградена мрежа от свързани лица, които са "инфилтрирани" в администрацията, съдебната система, образованието, медиите и политическите партии, с цел "овладяване и подчиняване" на държавните институции.

Комисията ще има правомощия да изисква документи, да изслушва представители на службите и всички физически или юридически лица, които могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата около дейността на Сорос.

Според вносителите подобни мрежи действат и в други държави, включително в САЩ. Те се позовават на твърдения на бившия президент Доналд Тръмп, който по-рано тази година нарече Джордж и Александър Сорос "безумци" и "психопати", обвинявайки ги, че "разкъсват Америка". Още: Руска подигравка към Тръмп заради Сорос от близък до Путин източник

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" заяви от парламентарната трибуна, че комисията цели "изчистване на българския обществен и политически живот" от мрежи, които според него "са променяли съдби и очерняли хора с характер". По думите му "най-голямата вреда" от това влияние се усеща в културния и обществения живот на страната.