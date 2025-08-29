Войната в Украйна:

Руска подигравка към Тръмп заради Сорос от близък до Путин източник

29 август 2025, 11:13 часа 351 прочитания 0 коментара
Руска подигравка към Тръмп заради Сорос от близък до Путин източник

"Не е изненадващо, че Джордж Сорос и неговите поддръжници са се превърнали в мишена за консерваторите. Но застаряващият унгарски спекулант е заменен от ново поколение глобалисти със собствени методи, вместо традиционни неправителствени организации и други инструменти на меката сила. Практически няма шанс Сорос да бъде арестуван - неговата структура вече е изпълнила предназначението си, остаряла е и просто не е необходима. Следователно, Тръмп може да използва атаките срещу нея като пореден политически PR трик". Това е позиция на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

Още: Тръмп ще съди Джордж Сорос

Съждението е доста интересно, тъй като идва от източник, който е явно един от по-значимите в информационно-пропагандната мрежа на Кремъл и на режима на руския диктатор Владимир Путин. Заключението касае новината, че Тръмп иска съд за Сорос и сина му заради протести срещу американския президент и намесата му в управлението на Вашингтон. "Самите протести обаче не бяха толкова мащабни. А Сорос е имал много по-успешни проекти", коментира "Рибар". Каналът се опира на статия на любимия на Тръмп вестник The New York Post, без обаче да я цитира с пряка връзка, а показвайки руски прочит - че свързани със Сорос организации дали 20 млн. долара за протести срещу Тръмп във Вашингтон.

Още: "Агент на Сорос. Мам*цата ти": Мъск и министър на Тръмп за резил пред Мелони

Ивайло Ачев
