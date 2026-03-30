Гюров и ключови министри са в Украйна за среща със Зеленски

Българският министър-председател Андрей Гюров и министри от служебния кабинет пристигнаха на посещение в Украйна.

Българска делегация, водена от Гюров, пристигна в Киев.

По план премиерът ще проведе двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук.

Още: Зеленски: Русия ни атакува с над 3000 дрона и 40 ракети за седмица

В Киев с премиера Гюров са още министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

Източник: МС

България продължава да подкрепя Украйна

В средата на месеца министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с посланика на Украйна Олеся Илашчук, където обяви, че България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна и остава последователен партньор в усилията за постигане на траен и справедлив мир, гарантиращ сигурността и стабилността в Европа.

По време на срещата бе подчертано, че още от началото на войната България оказва цялостна подкрепа на Украйна – политическа, финансова, военна, хуманитарна и дипломатическа. Беше поставен акцент и върху бъдещото възстановяване на страната, като беше отбелязано, че българският бизнес има потенциал да се включи активно в следвоенната реконструкция.

Още: Зеленски разширява мащаба: Украйна подписа военно споразумение и с Катар (ВИДЕО)

Двамата отчетоха и участието на България в последната среща на "Коалицията на желаещите" на 24 февруари 2026 г., където заедно с президента Володимир Зеленски са обсъдени следващите стъпки за разширяване на подкрепата за Киев.

Гюров и Илашчук обсъдиха още засилването на сътрудничеството в сферите на образованието, иновациите, отбраната, енергетиката и противодействието на хибридни заплахи.