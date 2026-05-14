Управляващите няма да пишат изцяло нов правилник на парламента

Временната комисия за изработване на правилника на 52-рото Народно събрание ще стъпи върху досегашния ред на работа, вместо да подготвя изцяло нов документ. Това обяви председателят на комисията Димитър Здравков по време на заседание на комисията.

По думите му действащият правилник ще служи като основа за новия текст, тъй като парламентът е изправен пред далеч по-важни задачи и няма време за цялостно пренаписване на процедурите.

"Общото разбиране е, че настоящият правилник за работа служи за основа и можем да го окачествим като проект за нов правилник", заяви Здравков. Той уточни, че срокът за внасяне на предложения е до 18 май, като вече са постъпили становища от външни организации и граждани.

От ГЕРБ поставиха въпроса как ще бъдат разглеждани предложенията, изпратени от неправителствени организации. Александър Иванов заяви, че ако подобни становища бъдат включени в доклада на комисията, те трябва да бъдат официално внесени и припознати от народен представител.

Росица Кирова също подчерта, че предложенията на външни организации могат да бъдат разглеждани само ако бъдат внесени чрез депутат. Тя настоя между крайния срок - 18 май - и първото заседание след него да има време, в което членовете на комисията да се запознаят с всички постъпили текстове.

"Така, ако някой народен представител припознае становищата, ще може да ги внесе и ще улесним работата на комисията", обясни Кирова.

В крайна сметка председателят на комисията определи допълнителен срок до 20 май за обработване и разглеждане на предложенията.