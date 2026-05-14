Три проекта за съдебната власт минаха на първо четене. Пеевски подкрепи само този на управляващите

Парламентът прие на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и промяна в начина за избор на новите членове на кадровия орган.

Най-широка подкрепа получи проектът на "Прогресивна България", който беше приет с пълно мнозинство от 189 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се". Законопроектите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" също минаха на първо четене със съответно 173 и 171 гласа "за". Срещу предложенията на ПП и ДБ гласуваха единствено депутати от "ДПС-Ново начало".

Промените

Общото между трите проекта е идеята сегашният ВСС да бъде ограничен в кадровите решения, след като институцията работи с отдавна изтекъл мандат. Предвижда се да бъде блокирано назначаването на административни ръководители в съдебната система до избирането на нов състав на съвета.

Сериозен дебат предизвика и темата за т.нар. обществена квота във ВСС. От ПП и ДБ предлагат право на номинации да получат юридически факултети, БАН, Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите и други професионални организации. Според вносителите това ще отвори системата и ще намали политическото влияние.

От "Прогресивна България" обаче изразиха резерви към подобен подход с аргумента, че така може да се размие политическата отговорност за избора на парламентарната квота.

В началото на заседанието председателят на временната правна комисия Янка Тянкова от ПБ представи доклада на комисията, която вече беше одобрила трите законопроекта. Тя обясни, че между първо и второ четене ще има достатъчно време за предложения и прецизиране на текстовете.

Велислав Величков от ПП защити идеята за обществените номинации и заяви, че съдебната система има нужда от възстановяване на доверието. Той настоя и за мораториум върху кадровите решения на настоящия ВСС.

Надежда Йорданова от ДБ заяви, че Върховният административен съд се е превърнал в "квазикадрови орган" на съдебната власт и това трябва да бъде променено. Тя постави акцент и върху ограничаването на влиянието на прокуратурата в гражданските и административните производства.

От управляващите Олга Борисова определи промените като "спешна мярка" за възстановяване на общественото доверие и гарантиране на легитимността на решенията на ВСС. По думите й кандидатите за новия съвет трябва да бъдат оценявани по професионален опит, авторитет и етични стандарти.

Петър Петров от проруската партия "Възраждане" заяви, че партията ще подкрепи промените, но предупреди, че това не е истинска съдебна реформа, а само частична стъпка. Той разкритикува текстовете на ПБ, защото според него ограниченията могат да блокират назначаването на млади магистрати и хора, преминали обучение в Националния институт по правосъдие.

Спор за "тримата големи"

Спорове имаше и около предложението "тримата големи" в съдебната система и техните заместници да не могат да бъдат номинирани за членове на ВСС, ако са заемали постовете през последните седем години.

Стою Стоев от ПП подкрепи част от предложенията на ПБ, включително ограничаването на кадровите правомощия на ВСС и връщането на хартиената бюлетина при избора на професионалната квота. Той обаче предупреди, че изборите на окръжно ниво могат да създадат проблеми с тайната на вота в по-малките съдилища.

От ПБ защитиха идеята изборът на професионалната квота да се провежда с хартиени бюлетини и секции във всички окръжни съдилища. Според управляващите това ще гарантира по-голяма прозрачност и доверие в процедурата.

Елена Нонева от ПБ коментира, че политическата воля за решаване на кризата във ВСС е видима във всички парламентарни групи. Тя предложи процедурата за избор на нов състав на съвета да започва шест месеца преди изтичането на мандата, а не два месеца предварително, както е сега.

Мирослав Иванов от ПП заяви, че и трите законопроекта "гледат в една посока" - максимално ограничаване на влиянието на сегашния ВСС, който според него е взимал решения в разрез с обществения интерес и професионалната етика.

В края на дебата Атанас Славов от ДБ отново настоя за по-широка реформа в съдебната система, включително смесени дисциплинарни състави и ограничаване на влиянието на ВАС върху кадровите и дисциплинарните производства.