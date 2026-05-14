Пеевски вече влиза в парламента като гражданин (ВИДЕО)

Лидерът на ДПС Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания вече влиза в Народното събрание през входа, предназначен за граждани, след като остана без охрана от НСО. Това става ясно от кратко видео, разпространено от "Да, България", на което се вижда как Пеевски преминава през бариерата на гражданския вход на парламента.

"Редови депутат влиза през входа за граждани. Упоритостта и натискът водят до това", написаха от "Да, България" към публикуваните кадри.

Преди ден беше съобщено, че Националната служба за охрана прекратява защитата на Пеевски, след като е преценено, че няма данни за непосредствена заплаха срещу него. Охраната беше свалена и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Още: Пеевски и Борисов останаха без охрана от НСО

От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" от месеци поставяха въпроса за държавната охрана на двамата политици и разходите за нея, които според тях тежат на бюджета с милиони левове. Още: "Трябваше да се случи преди месеци": Денков за охраната на Пеевски (ВИДЕО)

Първо МВР отстрани охранителите от Специализирания отряд за борба с тероризма, които работеха съвместно с екипите на НСО около Пеевски. По-късно, след промени в ръководството на ДАНС, междуведомствената комисия, която решава кой има право на държавна охрана, прекрати и защитата му от НСО.