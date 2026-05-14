Неопитна депутатка на Радев се оплете за съдебната реформа (ВИДЕО)

Народният представител от "Прогресивна България" Александра Вълчева обяви, че оптималният вариант за приемане на окончателните промени в Закона за съдебната власт е юли месец, но се пооплете за съдебната реформа пред медиите в парламента. Изявата й пред журналисти дойде след приемане на промените на първо четене от парламента. Законопроектът на "Прогресивна България" в пленарна зала получи най-широка подкрепа от 189 народни представители.

Обикновени лапсуси или непознаване на съдебната система

В началото на изказването си Вълчева каза първо, че липсата на индулгенции в съдебната система е приключила днес, което е обикновен лапсус, но на практика означава обратното на заложените в законопроекта идеи. Освен индулгенции тя спомена и контрол, което вече звучи в синхрон с мотивите на измененията.

Няма да задълбаваме как точно е приключила от днес при положение, че законопроектът мина на първо четене и тепърва предстои да мине цялата законодателна процедура, за да влезе в сила.

От изказването й не изглежда, че тя познава начина на избор на главен прокурор. "Знаете, че това е една изключително тежка процедура, за която ще разчитаме на честност и прозрачност, на отговорност от страна на всички народни представители, защото го дължим на българското общество", бяха точните думи на Вълчева.

Главният прокурор съгласно Конституцията обаче се назначава и освобождава от президента и по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране и народните представители нямат роля в тази процедура.

Началото на съдебната реформа

Управляващите от "Прогресивна България" предлагат ограничаване на правомощията на настоящия състав на ВСС, както един месец след приемането на закона да бъдат избрани нов временно изпълняващ функциите шеф на ВАС и главен прокурор. Също така законопроектът предвижда нови правомощия на министъра на правосъдието, а именно да обжалва решение на Пленума на ВСС, което ще спира неговото изпълнение. Нещо, което досега не съществуваше като възможност.

Законопроектът на Радев предвижда е съсредоточен и върху избора на нов състав на ВСС. Той предвижда Народното събрание да приеме правила, по които се установява наличието на професионални и нравствени качества съобразно принципите на Кодекса за етично поведение на българските съдии, респективно Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Със законопроекта на "Прогресивна България" се ограничават и бившите "големи" и техните заместници в съдебната власт да не могат да се кандидатират за членове на ВСС.

Законопроектът на Радев предвижда до месец след приемането му да се организира произвеждане на избори за изборни членове на ВСС от квотата съдии, прокурори и следователи с хартиени бюлетини, като минималният брой на избирателните секции следва да съвпада с броя на местоположението на окръжните съдилища.