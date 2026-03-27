Хасан Адемов: Няма сфера, която да не се използва за предизборни цели

Служебният социалени министър Хасан Адемов отново предупреди, че чрез програми като „Топъл обяд“, раздаването на хранителни пакети и осигуряване на лични асистенти се правят опити за манипулиране на вота. Адемов инспектира - как работят социалните услуги в община Самуил? И припомни, че хората в тежко финансово и здравословно положение най-често се поддават на изборни манипулации, в замяна на социални услуги, които им се полагат по закон.

Над 12 800 са подадените до момента заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишаването на цените на горивата. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на посещението си в община Самуил, където инспектира как функцинират социалните услуги в населеното място. Той предупреди, че точно по програми като „Топъл обяд“, раздаването на хранителни пакети и осигуряване на лични асистенти има опити вотът да се манипулира. Най-уязвими са хората в тежко финансово и здравословно положение, които се поддават на изборни манипулации в замяна на социални услуги, които им се полагат по закон.

"Няма сфера в България, която да не се използва за предизборни цели. Това го казвам съвсем отговорно. Хлябът ти да зависи от начина, по който гласуваш – в 21 век това е абсурдно и затова идеята беше да прекъснем по някакъв начин тези явления. Очевидно е, че има такива случаи, ние вече сме сезирали прокуратурата за опити за такъв тип нарушения", обясни Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика.