Хората на Доган с първи коментар за разрушените Боянски сараи

Първата бюджетна процедура в евро започна с фалстарт, заяви депутатът от Алианса за права и свободи (АПС) Хасан Адемов. Според него проектът за държавен бюджет за 2026 г. е инерционен, без каквито и да е реформи и без ясна идея за фискална консолидация. "Това е бюджет, който не предлага нищо ново, освен удар върху бизнеса и работещите чрез увеличаване на осигурителните вноски", подчерта Адемов.

Той изрази разочарование от липсата на мерки за премахване на т.нар. автоматични механизми за повишаване на заплати, пенсии и разходи. По думите му, бюджетът за МВР предвижда над 13 млрд. евро при общи държавни разходи от около 55 млрд. евро, което е знак, че системата е на ръба на издръжливостта. "В здравеопазването положението е още по-тежко", допълни Адемов. Още: "Стига вече касички": Мартин Димитров иска пренаписване на бюджета

Депутатът посочи, че БСП са успели да наложат целия си социален пакет в бюджета, а в замяна са приели смяната на Наталия Киселова като председател на парламента. Той определи случилото се с проваленото заседание на Тристранката като "удар върху бюджетната процедура".

Разрушаването на зимния сарай на Доган

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков коментира и разрушаването на бившия зимен сарай на Ахмед Доган в Бояна.

"Домът на нашата партия не е просто постройка от тухли и вар. Той е част от историческата памет на поколения български граждани от всички етноси – символ на демокрацията от прехода до днес. Събарянето на този дом няма да разруши устоите, изградени от тези поколения – напротив, те ще станат още по-здрави", заяви Садъков.