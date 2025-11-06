Войната в Украйна:

Хората на Доган с първи коментар за разрушените Боянски сараи

06 ноември 2025, 11:01 часа 520 прочитания 1 коментар
Хората на Доган с първи коментар за разрушените Боянски сараи

Първата бюджетна процедура в евро започна с фалстарт, заяви депутатът от Алианса за права и свободи (АПС) Хасан Адемов. Според него проектът за държавен бюджет за 2026 г. е инерционен, без каквито и да е реформи и без ясна идея за фискална консолидация. "Това е бюджет, който не предлага нищо ново, освен удар върху бизнеса и работещите чрез увеличаване на осигурителните вноски", подчерта Адемов.

Той изрази разочарование от липсата на мерки за премахване на т.нар. автоматични механизми за повишаване на заплати, пенсии и разходи. По думите му, бюджетът за МВР предвижда над 13 млрд. евро при общи държавни разходи от около 55 млрд. евро, което е знак, че системата е на ръба на издръжливостта. "В здравеопазването положението е още по-тежко", допълни Адемов. Още: "Стига вече касички": Мартин Димитров иска пренаписване на бюджета

Депутатът посочи, че БСП са успели да наложат целия си социален пакет в бюджета, а в замяна са приели смяната на Наталия Киселова като председател на парламента. Той определи случилото се с проваленото заседание на Тристранката като "удар върху бюджетната процедура".

Разрушаването на зимния сарай на Доган

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков коментира и разрушаването на бившия зимен сарай на Ахмед Доган в Бояна.

"Домът на нашата партия не е просто постройка от тухли и вар. Той е част от историческата памет на поколения български граждани от всички етноси – символ на демокрацията от прехода до днес. Събарянето на този дом няма да разруши устоите, изградени от тези поколения – напротив, те ще станат още по-здрави", заяви Садъков.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Ахмед Доган Хасан Адемов Сараи сарай Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес