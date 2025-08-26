В България прокуратурата разглежда всеки един казус като нещо, което може да бъде използвано по политически начин. Понеже има партия, не очаквам, че нещо ще се случи срещу него, докато е активно лице в политиката. Това каза в сутрешния блок на бТВ журналистът от "Капитал" Йоан Запрянов, който е автор на разследване срещу Исторически парк. От участието му стана ясно, че той наблюдава Исторически парк от 2019 г.

"Ако прокуратурата иска да докаже няма да има никакъв проблем да докаже. По документи Ивелин Михайлов не е собственик, това е адвокатът му. По документи Михайлов няма нищо, всичко е на съпругата му", посочи Запрянов. Стана ясно, че по дукументи Михайлов не е и председател на партията си, той не е и изпълнителен директор на Исторически парк. ОЩЕ: "Вредя му с позициите си": Ивелин Михайлов се оттегля от управата на „Исторически парк“

Исторически парк - Замръзналото кралство

От участието му стана ясно още, че Исторически парк в момента е нещо като Замръзналото кралство, няма строителство и всичко е в бурени, както и че има ново разследване на прокуратурата, стартирло в края на 2024 година. Той разказа и как от Исторически парк са измамили хората да теглят кредити, за да инвестират в парка с обещанието, че Ивелин Михайлов ще им ги плаща, но това не се е случило и сега тези кредити са изискуеми. ОЩЕ: Исторически парк: Замръзналото кралство - разказ за ново разследване