Гравитиращите към Путин в парламента измислиха как да свалят правителството

Гравитиращите и силно подозрително споделящи (или минимум не ги отричат) основни тези на руския диктатор Владимир Путин в парламента изглежда са измислили как да свалят правителството. Ето за какво става въпрос: с помощта на "Възраждане" и МЕЧ - "Величие" са събрали подписи за своята конституционна жалба, за която говорят отдавна, но не можеха сами да внесат. Новината обяви лидерът на най-малката формация в 51-ото Народно събрание Ивелин Михайлов пред медиите в парламента. В искането си до Конституционния съд те твърдят, че изборът на правителството на Росен Желязков е незаконен, следователно и всички негови решения трябва да отпаднат, което би предизвикало пореден хаос в държавата.

Сега обаче топката е в Конституционния съд, който първо трябва да реши дали да образува дело по жалбата, а след това и как ще се произнесе по същество.

Аргументите - влизането на "Величие" в парламента

Помним, че през март Конституционният съд се пренареди парламентарно представените сили, като вкара "Величие" в парламента след като обяви за незаконен избора на 16 депутати. Оказва се, че 8 от тях са гласували за избора на правителството на Росен Желязков. ОЩЕ: Конституционният съд: 16 депутати са избрани незаконно! Кой губи най-много и влиза ли "Величие"?

"Именно Конституционният съд отсъди, че осем от депутатите, които са гласували за това правителство, са незаконно избрани и ги отзова от Народното събрание, като ги замени с други", каза Михайлов.

Той направи и паралел с вчерашното решение на ВКС по отношение на главния прокурор. "В същото време всички решения на това правителство трябва да отпаднат", заяви още Михайлов и изрази надежда конституционните съдии да имат съвест да спасят страната. От "Величие" имат и втора жалба до Конституционния съд, а именно избора на номинационна комисия за КПК.

Снимка: БГНЕС

Промяната в мнозинството в 51-ото Народно събрание

Кабинетът "Желязков" беше избран на 16 януари 2025 година с гласовете на ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица", ИТН и АПС. След влизането на "Величие" те събираха доста крехко мнозинство от 121 депутати, но рязко АПС решиха да оттеглят подкрепата си. Последваха пет вота на недоверие. С изключение на един - всичкти бяха внесени от прокремълските партии в парламента. Те обаче не минаха, тъй като подкрепа за кабинета даде "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски. ОЩЕ: Пеевски пак спаси правителството. Петият вот на недоверие също не мина