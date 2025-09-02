"Исторически парк": дружествата около Ивелин Михайлов са натрупали запори за милиони левове

Построеният наполовина комплекс "Исторически парк" край село Неофит Рилски (Община Ветрино, обл. Варна), който е обект на мащабно разследване от журналиста Йоан Запрянов от "Капитал" вече няколко години, отново е на фокус. Само за последната година дружествата, свързвани с идеолога на проекта и настоящ председател на парламентарната група на "Величие" - Ивелин Михайлов, са натрупали запори за над 2,1 млн. лв., установи самият Запрянов при своя проверка. Васил Иванов от "Нова телевизия" също е направил проверка на документи с публичен достъп.

Прехвърляне на фирма на майката

Става ясно, че на 26 март тази година Михайлов прехвърля едно от дружествата си – "Задружно" ЕООД, на Йорданка Савова, която носи името на неговата майка. Това става непосредствено преди фирмата да получи възбрана от НАП.

Паралелно с това, между март 2024 г. и юли 2025 г., приходната агенция е наложила общо 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата на Михайлов – Вася Михайлова. Двамата са във фиктивен развод от 2015 г., но по документи все още са свързани.

Снимка: "Исторически парк"/Facebook.com

Съмнения за финансова пирамида

Проектът "Исторически парк" беше рекламиран като мащабна туристическа атракция с къщи и сгради в стила на Първото и Второто българско царство. С времето обаче той стана обект на редица проверки. През 2023 г. временна парламентарна комисия заключи, че паркът функционира като финансова пирамида.

ДАНС и НАП започнаха разследвания, а официален доклад, предоставен на депутатите, съдържа данни за връзки между Михайлов и руски служби. Йоан Запрянов обяви пред bTV преди дни, че не може да бъде проверено дали "Исторически парк" има връзки с Русия.

Скоро след този доклад групата на "Величие" в парламента се разпадна заради напускането на шестима депутати. Докладът беше изпратен към прокуратурата заедно със засекретена част с информация от ДАНС. Междувременно парламентът беше разпуснат, а "Величие" влезе в настоящото Народно събрание чак след решение на Конституционния съд, дошло доста време след конституирането на 51-вия парламент. До момента няма развитие, що се отнася до разследването на прокуратурата.

Схема с кредити

Разследване на "Капитал" показва още, че част от финансирането на парка е осигурявано чрез схема с потребителски кредити. Граждани теглят множество заеми в рамките на две седмици, преди информацията да бъде отразена в Централния кредитен регистър, и предават средствата на ръководството на "Исторически парк" с обещание, че то ще обслужва вноските.

Резултатът е кредити за стотици хиляди левове, които вече са обявени за изискуеми.

Йоан Запрянов преди това заяви пред bTV, че именно чрез това се задвижва "Исторически парк" - според описанието му това е "понци схема".

Сред хората, участвали в схемата, е и Албена Пекова – официален председател на партия "Величие". По данни от имотната ѝ декларация - тя няма собствено имущество, но има шест потребителски кредита на стойност над 160 хил. лв.

Снимка: Ивелин Михайлов, БГНЕС

Самият Ивелин Михайлов в своята декларация от 25 май 2025 г. посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хил. лв., дялове в шест дружества и три кредита. В същото време вложители в "Исторически парк" твърдят, че не могат да получат обратно парите си.

Ивелин Михайлов се оттегли от "Исторически парк"

"На хората предложихме активи срещу вложените средства. Те обаче искат пари, а такива в момента не можем да осигурим", обяснява Михайлов във видеоклип, качен в социалните мрежи.

Той излиза от управлението на "Исторически парк" още през декември миналата година. Поста управител заема Боян Петков - басист на група "Остава".

"Ако прокуратурата иска да докаже, няма да има никакъв проблем да докаже. По документи Ивелин Михайлов не е собственик, това е адвокатът му. По документи Михайлов няма нищо, всичко е на съпругата му", посочи Йоан Запрянов пред bTV на 26 август. "По документи Михайлов не е и председател на партията си, той не е и изпълнителен директор на "Исторически парк"", добави журналистът: "Прокуратурата разглежда всеки един казус като нещо, което може да бъде използвано по политически начин".

От разследванията на "Капитал" става ясно, че за последната година фирмите на идеолога на "Величие", от които той формално излиза през април, след като става депутат, са натрупали запори за над 2 млн. лева.

Докато проверките срещу Ивелин Михайлов продължават, а комплексът запустява, бъдещето на проекта остава неясно – както за инвеститорите, така и за хората, вложили лични средства в него, заключават от "Нова телевизия".

