"Искаме Република с главно "Р": Партия "3 март" отново се тика в скута на Радев

Новоучреденото движение "Трети март" пробва отново да се афишира с президента Румен Радев, въпреки че той вече отрече да има каквото и да е било общо с нововъзникналата партия. В сряда "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд. С отворено писмо до държавния глава те настояват и твърдят, че го припознават като техен "неформален лидер".

"Все повече български граждани Ви припознават като единствената реална управленска алтернатива на изчерпаното политическо статукво. Това доверие е резултат от последователната Ви позиция в защита на държавността, суверенитета и обществения интерес. За много хора Вие олицетворявате надеждата за възстановяване на реда, справедливостта и смисъла в управлението на страната. ... Част от същия този процес е и появата на Политическа партия „Трети март“. Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден, в различни точки на страната, граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят. За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната", пишат в своето ласкаво писмо от партия "Трети март".

И още: от новата партия призовават Радев да застанете начело на процесите в страната и "да поведете българския народ в нова посока - към възстановяване на държавността, справедливостта и доверието в управлението". Все пак уточняват, че всичко зависи изцяло от него. "За нас е важно единствено да знаете, че имате пълната ни подкрепа, както и че голяма част от Вашите поддръжници вече са организирани, мобилизирани и очакват появата Ви на политическия терен", твърдят още от партия "Трети март".

Флагът на празника

Припомняме, че формацията бе създадена на 27 декември и проведе своя учредителен конгрес, в който се включиха над 600 учредители от всички области на страната. "Още с появата си Политическа партия "Трети март" се превърна в една от най-обсъжданите теми в публичното пространство и предизвика редица полемики и спекулации... Не сме президентска, а про-президентска формация. Не сме "партията на ген. Румен Радев", а политическа общност от хора, които Ви подкрепят безрезервно.

Споделяме политическите позиции, които отстоявате, както и ценностите, които изповядвате. Именно поради това, към настоящия момент сме единствената политическа партия в България, която Ви припознава официално като свой неформален лидер. Ще участваме на предстоящите предсрочни парламентарни избори, защото смятаме, че моментът изисква активна позиция. На тях ще издигнем идеята за Република с главно "Р" - държава, която работи за гражданите си и уважава тяхната воля.

И едно извинение

В писмото си от партия "Трети март" се извиняват и за създалото се индиректно напрежение при обявяването на формацията, което принуди президентския екип да разпространи позиция, с която Румен Радев се отдръпна от отъждествяване с партията.

"И накрая бихме искали да Ви поднесем своите най-искрени извинения. Даваме си ясна сметка за объркването, което причинихме с неочакваната си поява на политическия терен и силното си послание във Ваша подкрепа. Смятаме за коректно да уведомим българското общество, че нито Вие, нито членовете на Вашия екип са били предварително информирани за намерението ни да Ви припознаем като свой неформален лидер. Това решение беше взето спонтанно по време на учредителното събрание на партията и по никакъв начин не беше съгласувано с президента или с неговата администрация", пишат те.

