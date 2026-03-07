Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

БСП подреди листите, водачите са ясни

07 март 2026, 13:35 часа 311 прочитания 0 коментара
Националният съвет на Българската социалистическа партия (БСП) утвърди останалите водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция БСП - Обединена левица за предстоящите парламентарни избори. Лидерът на левицата Крум Зарков ще е водач на листите на две места - в столичния 24-и МИР и в Бургас.

Всички водачи на червените листи:

Бургас 2 МИР: Крум Зарков

Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков 

Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев

Видин 5 МИР: Боян Балев

Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов

Монтана 12 МИР: Пламен Младенов

Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева

Силистра 20 МИР: Владимир Маринов

Търговище 28 МИР: Гергана Алексова

Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

От левицата припомнят, че на свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
