"Никаква бомба не сме залагали": Бившият регионален министър каза как да се спре ръстът на цената на водата

"Никаква бомба не сме залагали. Така бившият регионален министър, а сега депутат от БСП Иван Иванов отговори на обвиненията на ПП-ДБ, че редовното правителство е заложило бомба за служебния кабинет. Поводът за това обвинение са предложенията за увеличение на цената на водата от ВиК операторите в страната. Иван Иванов обясни, че като министър на регионалното развитие е следвал социална политика и е спрял увеличението на цената на водата миналата година, като заподозря, че сегашното служебно правителство може би следва дясна политика и целта му е именно увеличение на цената на водата.

Как да се спре ръстът на цената на водата?

Министърът на регионалното развитие обясни и как може да се спре ръстът на цената на водата и разказа как той го е направил, докато е бил министър.

"След решение не на редовното правителство, а на КЕВР, на редица ВиК оператори беше завложено увеличаване на цената на водата, което е опционално, т.е. ВиК операторите може да се съобразят и може да не се съобразят. Тогава имаше призив от моя страна и от председателя на регионалната комисия да не се пристъпва към подобно увеличение на цените, с което се съобразиха директорите на ВиК операторите и беше правилно", коментира Иванов.

За него буди недоумение защо се допуска такова увеличение при тази ситуация, при която се правят опити за задържане на инфлацията и ценовия натиск върху гражданите.

"Мисля, че много други мерки могат да се вземат, каквито ние вземахме като редовно правителство", каза още Иванов. Той призова политическото ръководство на МРРБ да отправи отново такъв призив към ВиК операторите да се въздържат от тази опция, която КЕВР им дава.

"Мисля, че е крайно неуместно към този момент да се случва подобно нещо особено на места, където услугата не е на необходимото ниво", добави още Иванов. ОЩЕ: "Ново правителство, нова цена на водата": Нанков призова служебния кабинет да спре ВиК операторите (ВИДЕО)