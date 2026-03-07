Борисов: В ГЕРБ олигарси няма (ВИДЕО)

Както винаги съм казвал - нямам неизпълнено обещание. Преди година го обещахме, вече се строи. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, докато го развеждаха из пристанището на Приморско, което в момента се надгражда. След като посети пристанището в Царево, той пристигна и в Приморско, където се срещна с кмета Иван Гайков.

ОЩЕ: Борисов за Радев: Разбрал се е МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата

"Тука може и тия, които имат яхти, защото вече в новите партии има много яхти, много олигарси, които трябва да им направим къде да акостират. Трябва да има къде новите партии да си спират яхтичките", коментира Борисов.

И продължи темата за олигарсите: „Аз много искам да се говори за олигарсите в партиите. В ГЕРБ аз олигарх не знам да има, нито да ни е подкрепял. Ако има в другите партии, особено в червената олигархия, червените куфарчета, червените мобифони. Тези приказки не са измислени, бях малък, когато ги слушах, 90-та година. Всичко това, къде замина? Разбойническата приватизация кой я направи, къде отидоха тези пари? Ние в ГЕРБ такива нямаме. Ние си показваме резултатите, показваме какво сме правили, изпълнявали сме си обещанията.

Лидерът на ГЕРБ коментира и войната в Украйна и Иран. "Положението е много тежко. Със сигурност ще наруши веригата на доставки, а горивата са важни за този район. Държавата направи необходимото партийните лидери, където бяха по Дубай да ги прибере, щото иначе не работи добре системата", каза той.

За смяната на шефа на НАП

Той отправи и нови критики към служебния кабинет, постоянните оставки и рокади на възлови постове. "Разбрах, че вчера са сменили и шефа на данъчната служба, на НАП. Това е също вид благодарност за рекордните приходи над 14 млрд. лв., щото се справиха и НАП, и митниците, и за тая година събраха с 14 млрд., 7 млрд. евро повече. Само че те ще им трябват само за репресиите, за месец и половина за какво им е? И в същото време как за една седмица установиха, изискаха, провериха работата на областните управители и на полицейските началници? Какъв е този вундеркинд, който за часове влиза в час и размества абсолютно всичко, все едно е готвен години наред за тая работа?", попита той.