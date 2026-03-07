Бял лебед посрещна Борисов в Приморско (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е на обиколка по Южното Черноморие. Той посети Царево, след това Приморско, а оттам отиде и в Бургас. Покрай всичките му живи включвания в профила му във Facebook едно прави особено впечатление – срещата му с бял лебед в Приморско. Видето, което е дълго около 11 секунди, е озвучено с музика на немски език.

В Бургас той съобщи, че Димитър Николов ще води листата на ГЕРБ в града. Борисов посети детската болница "Света Анастасия".

Лидерът на ГЕРБ коментира много теми. Той отправи критики към управляващото служебно правителство. Според него оттам се опитват да отклонят вниманието от темата за Петрохан. "Сега всячески искат да потопят „Петрохан“, защото всички ги видяха за какво става въпрос. От 18 януари няма брифинги, няма материали", каза той.

ОЩЕ: Борисов: В ГЕРБ олигарси няма (ВИДЕО)

Попита и как за една седмица е била проверена работата на областните управители, на полицейските началници, така че да бъдат така скоростно сменени.

Не пропусна и смяната на ръководството на Националната агенция за приходите. "Разбрах, че кабинетът вчера са сменили шефа на НАП. Това е вид благодарност за рекордните приходи от над 14 млрд. лева", изтъкна Борисов.