Ивайло Мирчев обяви кой ще подкрепи вота на недоверие на ПП-ДБ срещу кабинета "Желязков"

Вотът ще го внесем с АПС (формацията на Ахмед Доган) и "Меч". Единственото, което може да събори кабинета, е волята на ДПС Ново начало и натиска на опозицията. Всеки, който реши, в зала може да подкрепи вота на недоверие - и Пеевски, и Борисов. Това заяви на влизане в парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Днес ще обявим и план за противодействие на "завладяната държава", добави едно от лицата на "Да, България". Той потвърди, че с АПС и "Меч" е говорено официално за вота за недоверие - в следващите дни щяла да бъде изчистено точно за какво ще е, но общата тема е "завладяната държава".

Припомняме, че днес, 3 септември, привечер ще се проведе пореден протест срещу корупцията в България - организатор е инициатива "Правосъдие за всеки". Мотот е "Демокрацията е в опасност, правосъдието е в кома!".

"Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията", казват организаторите на протеста

