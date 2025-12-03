Христо Янев каза как ЦСКА се измъкна срещу Локо Пловдив и напомни най-важното за неговите играчи

Наставникът на ЦСКА Христо Янев отбеляза, че неговият тим е успял да измъкне победата срещу Локомотив Пловдив благодарение на характер, вяра и увереност. "Червените" не се предадоха, въпреки че допуснаха гол в 84-ата минута, и стигнаха до успеха след дузпа, отсъдена след намесата на ВАР. А Янев коментира, че неговите играчи трябва да разберат, че най-важното е да запазят желанието и характера в начина си на игра.

Христо Янев коментира победата над Локо Пловдив

"За бате Любо мога да кажа само хубави неща. Ние като общество имаме нужда от такива личности - и Хубчев, и Михайлов. Сега трябва да се обединим и ако можем да помогнем, да го направим", започна Христо Янев, а след това продължи за срещата: "Искам да поздравя момчетата - успяхме с характер, с вяра, с увереност, с това, че не се предадохме до края."

"Искаме да го имаме това като начин на игра, дори когато не играем добре. Трябва да разберем, че понякога желанието и характерът са най-важни. Локомотив ни затрудни и ни подложи на напрежение в последните 15 минути."

Още: Леандро Годой: Сега печелим, защото вярваме в нашия треньор

"В момента с хората, с които разполагаме, гледаме да направим това, което е най-полезно за отбора. Затова и трябва да ротираме момчетата. Това, което спечелихме днес от този мач, е дух, характер, сплотеност на отбора. И това ни кара да вярваме в себе си."

"Аз мога да кажа, че Питас днес игра много добре. Гледаме кой е отбелязал два гола (Годой - б.р.), но трябва да разберем, че другите 10 са си скъсали гъза, за да се стигне до гол", завърши Христо Янев.

Още: Годой отново герой за ЦСКА! "Армейците" биха и Локо Пловдив и вече са трети в класирането