Манчестър Юнайтед и още 3 клуба от Висшата лига в битка за футболист на Диего Симеоне

Английският гранд Манчестър Юнайтед и още три клуба от Висшата лига ще водят трансферна битка за футболиста на Атлетико Мадрид - Конър Галахър, съобщава Фабрицио Романо. "Червените дяволи" имат интерес към полузащитника на Диего Симеоне, а той е желан и от отборите на Нюкасъл Юнайтед, Евертън и Тотнъм Хотспър, които също се очаква да се намесят в преговорите за англичанина.

24-годишният Галахър е юноша на Челси и игра пет години за първия отбор на "сините" - до 2024 година, когато реализира трансфер в посока "Уанда Метрополитано". През това лято пък Галахър бе пожелан от Манчестър Юнайтед под наем за един сезон, но испанският тим отхвърли офертата на 20-кратния шампион на Англия.

Тази зима обаче се смята, че Атлетико Мадрид е по-открит за постоянен трансфер на Галахър на стойност 30 милиона евро, което отваря вратата за подновяване на преговорите. Галахър също е готов да си осигури редовен футбол, тъй като целта му е да укрепи шансовете си за включване в състава на Англия за Световното първенство през 2026 г.

Във вторник вечер Галахър влезе като резерва в дербито срещу Барселона, което Атлетико загуби. Иначе Галахър е играл под наем и за отборите на Чарлтън, Суонзи, Уест Бромич и Кристъл Палас.

Стефан Йорданов
