Леандро Годой: Сега печелим, защото вярваме в нашия треньор

Леандро Годой бе избран за "Играч на мача" при победата на ЦСКА с 2:1 над Локомотив Пловдив. Годой вкара и двете попадения в срещата и вече има 10 гола за "червените" от началото на сезона, като отново е замесен пряко в битката за голмайсторския приз в първенството. А след срещата Годой отдаде победата и на Христо Янев, защото той им дава самоувереност и целият отбор му вярва.

Годой е "Играч на мача" за ЦСКА при победата над Локо Пловдив

След мача Годой бе попитан защо в началото на сезона ЦСКА не е успявал да се измъква в подобни ситуации, както днес, а той отбеляза, че сега целият отбор вярва на треньора Христо Янев, който им вдъхва увереност.

"Благодаря, беше сложен мач за нас, но отборът още един път показа своя характер през целия мач. Не искахме да завършим наравно до самия край. Цяла седмица тренирахме с голямо желание. Знаехме, че ни очаква труден двубой, но запазихме концентрация и характер. Сега печелим, защото вярваме в нашия треньор, той ни дава много самоувереност, знаем, че имаме качества", започна Годой.

"И двамата с Питас можем да изпълняваме дузпи. С него имаме добра връзка. Мисля, че сезонът прилича много на миналия за мен. Сега обаче съм в ЦСКА и трябва да помагам на отбора с голове. Мисля повече за отбора, а не за индивидуалните награди. В главата си мисля как да вкарам и да спечелим. Спокойни сме, вярваме в нашия треньор и това ни помага за всеки следващ мач", добави още той пред Diema Sport.

