Кметът на "Изгрев": Имаме двойно повече техника за почистване, отколкото е необходимо

„В район „Изгрев“ криза със сметосъбирането и сметоизвозването нямаме. С усилия от страна на нашата районна администрация, с финансовата помощ от Столична община и с мои лични контакти успяхме да подсигурим цялата необходима техника, за да се почиства районът регулярно и адекватно. Даже нещо повече – имаме два пъти повече техника, отколкото ни трябва“. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев. Припомняме, че на 1 декември изтече договорът за почистване на районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“. Така, те вече стават общо пет – след „Люлин“ и „Красно село“.

„Аз не съм срещал (мафия в сметопочистването - бел.ред.), но пък всички знаем какво се случва в Италия и в ред други западни места. Но аз не мога да коментирам тази тема, за мен беше важно да подсигурим всичко, за да не затънят „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад в смет - което е абсолютно реален риск“, каза районният кмет. Той предупреди, че съвсем скоро изтичат още договори и до Ивановден над две трети от София ще бъдат изправени пред криза с боклука.

Казусът с театралната школа

Д-р Делян Георгиев коментира и случая с частната театрална школа в неговия район, която е свързана с министъра на културата Мариан Бачев. „Аз съм казал още тогава, че нямам намерение да се извинявам на когото и да било, за това, че си върша работата. Аз съм кмет на район „Изгрев“ и съм длъжен да защитавам интересите на хората, които са ме избрали на два пъти и смятам да го правя до последния ден, в който съм на това място“, каза той.

Георгиев припомни, че при извършена проверка е установено, че школата на министър Бачев незаконно се помещава в читалището „Николай Хайтов“ в кв. „Изток“ вече 10 години. „Взети са съответните решения, договорите са прекратени с школата и през следващата седмица трябва школата окончателно да бъде изнесена. В момента все още работи“, допълни кметът. Той бе категоричен, че това не е война срещу изкуството, а принципна позиция за спазване на закона.