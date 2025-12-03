Годой отново герой за ЦСКА! "Армейците" биха и Локо Пловдив и вече са трети в класирането

Българският гранд ЦСКА успя да победи драматично Локомотив Пловдив с 2:1 като домакин в среща от 18-ия кръг на Първа лига. Леандро Годой отново се превърна в герой за "червените", отбелязвайки и двете попадения в срещата, а второто дойде в добавеното време на мача - след намесата на ВАР, за да подсигури седма поредна шампионатна победа на отбора на Христо Янев. Така ЦСКА се изкачи временно до третото място в класирането.

ВАР помогна на ЦСКА, за да победи Локомотив Пловдив

ЦСКА започна активно срещата от самото начало. В деветата минута срещата бе прекъсната, за да се окаже подкрепа от футболистите и феновете към легендата на клуба Любослав Пенев, който се бори за живота си с коварно заболяване. Няколко минути по-късно Леандро Годой бе изведен от Йоанис Питас на стрелкова позиция, но стражът на Локомотив отрази удара му. Топката се върна при Годой, който подаде успоредно на голлинията за Давид Сегер, но и той не успя да вкара.

Малко след това и Питас стреля опасно, но встрани. В следващите минути темпото спадна, като Локомотив успя добре да затвори празните пространства. В 34-ата минута Улаус Скаршем опита опасен удар от дистанция, но топката удари страничната греда и излезе в аут. Минута по-късно ЦСКА откри резултата. Джеймс Ето'о интелигентно отне топката от противников играч в наказателното поле и веднага подаде остро към Годой, който насочи топката към вратата на Локо и вкара за 1:0.

През втората част ЦСКА заигра малко по-предпазливо, а след час игра Христо Янев включи още един централен защитник в игра чрез Адриан Лапеня, който смени Сегер. Петко Панайотов пък замени Илиан Илиев. По-пасивната игра на "червените" бе наказана от Локомотив в 84-ата минута. Лумбард Делова загуби лесно топката и Локо организира контраатака. Хуан Переа овладя на границата на наказателното поле, финтира Иван Турицов и с удар в близкия ъгъл вкара за 1:1.

В добавеното време ЦСКА си изработи дузпа. Питас опита да влезе в наказателното поле, а Еспиноса спря топката с ръка. Първоначално играта бе оставена да продължи, но след намесата на ВАР бе отсъден 11-метров наказателен удар в полза на "червените". Зад бялата точка застана Леандро Годой, който не направи най-убедителното изпълнение, но и стражът на Локомотив Милосавлевич не успя да се намеси добре, което позволи на ЦСКА отново да поведе в резултата с 2:1.

В оставащите няколко минути ЦСКА удържа преднината си и взе седма поредна шампионатна победа, за да се изкачи до третото място в класирането с 31 точки - на 10 точки зад лидера Левски, който е с мач по-малко, и с точка пред четвъртия Лудогорец, който пък е с два мача по-малко. ЦСКА 1948 е втори с 36 точки, а Локомотив Пловдив пък е шести с 29 точки, отстъпвайки една позиция на Черно море, който победи Берое с късен гол.