Иван Таков за инцидента с трамвай: Не мога да си представя колко трябва да е пиян този ум, за да направи подобно нещо

„Когато видях записите и по неофициална информация, знаехме, че има намеса. Наслушахме се на теории на конспирациите – че е хибридна атака от Русия“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Иван Таков, заместник-председател на БСП и председател на транспортната комисия в столичната община.

„Аз като председател на транспортна комисия бях длъжен това, което знам и съм видял с очите си, да мога да го кажа пред обществеността. Ясно е, че има намеса“, посочи той и допълни, че оттук нататък органите да изяснат точно какви са били подбудите - дали просто пиянски или има и нещо друго.

„Утре в 10:00 часа съм свикал извънредно заседание на Комисията по транспорт. Да изслушаме и електротранспорта и Центъра за градска мобилност. И от тях да чуем, ако има проблем с правилата за работа. Защото освен всичко останало - това умът ми не може да го побере - как някой може да го направи. Трамвай, който е без ватман, да го пуснеш да лети надолу, независимо, че е 4 през нощта“, коментира Иван Таков.

„Дори не мога да си представя колко трябва да е пиян или опиянчен този ум, за да направи подобно нещо. Защото това, ако беше само 2 часа по-късно, щяхме по друг начин да водим днес този разговор“, посочи той. „Но искаме да направим пълен преглед на правилата, защото веднага чухме, че това било едва ли не практика - да се оставяли превозните средства без ватман“, посочи Иван Таков. По думите му са необходими по-добри условия на труд и по-високи заплати, както и обновяване на подвижния състав.

Децата и опасното селфи на кран

Иван Таков коментира и децата, които вчера се качиха на висока сграда в София, за да си направят селфи. По думите му в сградата е имало охрана, но те са се промъкнали през крана. Той обърна внимание на дисциплината и възпитанието, което децата получават от родителите си.

