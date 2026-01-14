Още една жена влезе в историята като кандидат-премиер, макар и за секунди

Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната - Демократична България" прие от името на коалицията втория проучвателен мандат за съставяне на правителство, връчен от президента Румен Радев на 14 януари. Тя обаче веднага го върна като неизпълнен. От коалицията обявиха още преди дни, че веднага ще върнат мандата. В понеделник, 12 януари, първата по численост парламентарна сила – ГЕРБ-СДС – получи първия мандат за съставяне на кабинет, но също го върна веднага. Формацията на Бойко Борисов настоя за бързо провеждане на предсрочни парламентарни избори и предложи те да се състоят на 29 март.

Дотук се стигна, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка на фона на масовите протести на десетки хиляди граждани в цялата страна, а и в чужбина, започнали заради спорния проектозакон за бюджет 2026 и прераснали в по-широко недоволство срещу властта.

Третият и последен опит за излъчване на редовно правителство президентът предоставя на парламентарна група по свой избор. До момента Румен Радев най-често е посочвал БСП, а в други случаи – и "Има такъв народ". И двете формации участваха в управление с ГЕРБ - при неофициално, но съществено партньорство с "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Снимка: БГНЕС

ПП-ДБ връщат мандата заради невъзможност за "реформаторско мнозинство"

Асен Василев, Надежда Йорданова и Йордан Иванов от ПП-ДБ се явиха днес, 14 януари, при президента Румен Радев за процедурата по чл. 99 от Конституцията. "От името на парламентарната група на ПП-ДБ ние се явяваме, за да изпълним процедурата по чл. 99. На мен ми е възложено формално да изпълня тази процедура, като приема мандата и веднага го върна", каза бившият правосъден министър Йорданова.

"С това влизате в историята като кандидат", отчете Радев и добави: "Следва и аз формално да ви връча мандата".

"Решението на ПГ на ПП-ДБ да връчи мандата като неизпълнен е мотивирано от това, че в 51-вото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха следното: искаме честни избори веднага. В момента, г-н президент, това е централният въпрос – да осигурим свободен, честен и прозрачен изборен процес. Ние многократно сме отстоявали, че най-добрите, прозрачни и безпроблемни избори бяха тогава, когато българите гласуваха 100% с машини. Затова настояваме тази процедура да се върне. Силно сме обезпокоени от опитите на мнозинството, което си отива, да подмени волята на българите и бързо, на тъмно, да наложи така наречените сканиращи устройства. Видно е, че това е подготвено в правна комисия. Ние няма да позволим това – ще се противопоставим на всички тези опити да бъде опорочен вотът на българския избирател", заяви Надежда Йорданова.

Тя отправи и призив за протест днес на пл. „Народно събрание“ от 18 ч., организиран от ПП-ДБ с искане за 100% машинно гласуване.

Снимка: БГНЕС

Радев: Политическите партии да не ми казват кога да насроча избори, а какви да са те

Радев каза, че така вече силно се стесняват възможностите за сформиране на правителство в настоящия парламент. „Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим", допълни той.

В очевидна препратка към ГЕРБ-СДС президентът заяви: "Очаквам ръководители на политически партии не да ми казват кога да насроча изборите, а да проявят политическа отговорност, да се запознаят с решенията на Конституционния съд от 13 март миналата година, което описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори. Така че нека се ангажират всички партии в парламента да направят така, че да се повиши доверието в изборния процес, да видим назад в историята – в последните 5-6 години – кога изборите бяха най-честни, най-прозрачни, с най-голямо доверие, с най-бързо и обективно отчитане на резултата, и да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно".

