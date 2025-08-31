Войната в Украйна:

Изпитанията пред Пеевски и Борисов: Списък на трусовете, които идват за властта

Всеки играе сам за себе си, не се вижда потенциал за един общ фронт. Това заяви социологът Димитър Ганев от "Тренд", визирайки политичското напрежение, което започва да расте с идването на септември и завръщането на депутатите в парламента. Първото му заседание е на 3 септември. С позицията на Ганев се съгласи и колегата му Първан Симеонов.

Те са разделени, заключи Симеонов, след като Ганев напомни как беше формирано правителството на Кирил Петков – тогава БСП се включи. Сега ПП-ДБ не се понася с "Възраждане", партията на Костадинов реципрочно с ПП-ДБ, а президентът Румен Радев се пази да не бъде пришит към когото и да било. "Господата Борисов и Пеевски бяха спасени от войната (в Украйна)", подчерта Симеонов пред bTV, който посочи, че темата за противопоставянето Изток – Запад измести темата за корупцията.

Според Първан Симеон, Радев мисли вече за президентските избори като трамплин за референдум срещу властта на Пеевски и Борисов. В това русло стои и въпросът дали сегашният премиер Росен Желязков няма да стане кандидат за президент. Социологът каза и друго – ПП и Демократична България били почти готови да се разделят преди ударите срещу зам.-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благомир Коцев. Властта прекали, заяви Първан Симеонов – той смята, че в момента тази власт управлява само защото няма по-подходящ и когато се появи някой дори с малко по-добър, веднага ще има властови трус. Но Димитър Ганев смята, че опозицията няма сила да събори властта през парламентарни инструменти като вот на недоверие. Според него, само вътрешен конфликт в момента може да свали правителството на Росен Желязков. Протестите в началото на есента, които се подготвят, обаче може да създадат натиск и ситуация, в която партньорите във властта да се замислят дали не е по-добре да идат на избори.

Коловозите на недоволство – повече от един

Ганев припомни най-важният аспект, който може да предизвика политическа криза – цените, които се увеличават. Първан Симеонов се съгласи и напомни 2013 година, когато през февруари протестирахме заради цените на тока, а през юни почнахме да протестираме за ценности (назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС). Сега няма пари – управляващите не могат да раздават, за да потушат социалното напрежение, обърна внимание Ганев. Първан Симеонов посочи, че публичните финанси са на червено – дори Иван Костов го е отбелязва, че не всичко е наред с еврото и приемането, а това може да създаде огромна вълна на популизъм и ако се намери кой да я яхне, ще има коренна и страшна промяна.

По-различен резултат от новия вот на недоверие няма да има, но опозицията ще може да влезе в светлината на прожекторите, обясни и социоложката Евелина Славкова, която също е част от "Тренд". Колегата ѝ Светлин Тачев призова да се следят две линии на протести – както на демократичната общоност, така и срещу еврото. Втората линия позатихна, но тя може да бъде използвана за протест срещу повишаващите се цени, обясни Тачев пред БНТ. Развиват се два поредни коловоза на недоволство – заради принципи и системни проблеми заради корупция и заради стандарта на живот.

Костадин Костадинов – пръв в последния ден на август

"Естествено, че няма да се подпишем“ - това каза Костадин Костадинов при въпрос дали партията му ще се подпише под инициативата на ПП-ДБ за вот на недоверие заради "завладяната държава". Костадинов настоя, че ПП-ДБ били "резервната гума на правителството" и че в последните месеци гласували с правителството. Защо направиха така, че Пеевски стана част от приемливия политически елит, попита политикът. Според него, "Възраждане" има последователна политика, а ПП-ДБ – не. Освен това – ПП-ДБ заради поведението си спрямо Пеевски и Борисов били наказани от избирателите си и ако се разделят, няма да влязат в Народното събрание, сега имали под 10% електорална подкрепа.

За кандидата за президент на "Възраждане", отговорът беше следният: "Този разговор ще го водим догодина".

Първите думи на лидера на "Възраждане" в неделния сутрешен блок на БНТ бяха срещу председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен – тя идвала един вид тайно според него, не е добре дошла. Защо се крие, че тя идва във ВМЗ Сопот – там сега се събирали стотици хора, хиляди щели да станат по обяд, по думите на Костадинов. Националната телевизия се включи от входа на ВМЗ Сопот и там имаше не повече от 15-20 души към 9:45 часа.

От кого е застрашена сигурността на Европа? "Ако Урсула фон дер Лайен мисли, че Русия е враг на България, огромната част от българския народ не смята така", продължи Костадинов и прииска Фон дер Лайен да каже дали ще готви ЕС за война с Русия и дали в България ще се готвим за война с Русия.

Според Костадинов, България е влязла в дългова спирала, свръхзадлъжнели сме "в някои отношения" - той продължи с определението "влезли сме насила в еврозоната", "темата с еврото не е приключила – нищо не е приключило, докато не приключи". Лидерът на "Възраждане" внуши и, че някой друг щял да взема решение за печатане на парите в България – при положение, че от 1997 година страната ни е във валутен борд и БНБ не може да осъществява най-важната политика за самостоятелна централна банка: да печата пари и да ги налива на финансовия пазар при необходимост да се променя сериозно основната лихва.

Ивайло Ачев
