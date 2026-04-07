Изтича важен срок, свързан с гласуването с подвижна избирателна кутия

10 дни преди изборите изтича срокът за кметовете на общини, които трябва да направят предложение до РИК за съставите на подвижните секционни избирателни комисии, предаде БГНЕС. До 8 април също общинските администрации трябва да представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място.

На интернет страницата на съответната община се публикува и списъкът на заличените лица. Също 8 април е срокът, до който РИК трябва да назначи СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия.

