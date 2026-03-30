Извънредно заседание на парламента. "Петрохан" и цените на горивата са в дневния ред

Заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов свиква извънредно заседание на парламента на 1 април от 10:00 часа. В дневния ред са включени два ключови въпроса – действията в системата на МВР и мерките срещу поскъпването на горивата.

Първата точка предвижда изслушване на служебния вътрешен министър Емил Дечев и старши комисар Кремена Илиева, свързано с последните кадрови промени в министерството. Депутатите ще търсят отговори за поредица от уволнения и премествания на ръководни кадри, както и за твърдения за оказван натиск по разследването на тежките криминални случаи край бившата хижа „Петрохан“ и откритите три тела в района на връх Околчица.

Очаква се министърът и представители на МВР да представят актуална информация за хода на разследването и предприетите действия по случая. Искането за изслушване е внесено на 30 март от Тошко Йорданов и група народни представители.

Втората тема в извънредното заседание ще бъде посветена на цените на горивата. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски и служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова относно предприетите и планираните мерки за ограничаване на поскъпването.

Искането за второто изслушване е внесено също на 30 март от Наталия Киселова и група народни представители.

Очаква се заседанието да премине при засилен обществен интерес заради чувствителността на темите – както по отношение на сигурността и работата на МВР, така и заради влиянието на цените на горивата върху икономиката и домакинствата.