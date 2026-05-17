Ас на Манчестър Юнайтед пренаписа историята на Висшата лига в спиращ дъха трилър!

17 май 2026, 16:32 часа
Манчестър Юнайтед постигна успех с 3:2 над Нотингам Форест в двубой от 37-ия кръг на Висшата лига. На "Олд Трафорд" двата отбора изиграха спиращ дъха трилър, който ще се запомни с асистенция номер 20 за сезона на капитана на "червените дяволи" Бруно Фернандеш. По този показател португалецът изравни постиженията на Кевин Де Бройне и Тиери Анри, но има още един мач, за да ги подобри. Срещата беше последно домакинство за Каземиро с екипа на Юнайтед. 

Възпитаниците на Майкъл Карик влязоха отлично в двубоя. В петата минута Люк Шоу откри резултата. В средата на полувремето Ламенс спря излезлия сам срещу вратяря Гибс-Уайт. В ответната атака Брайън Мбемо можеше да удвои аванса на тима си, но уцели греда. До почивката нямаше чисти положения. През втората част обаче двата тима компенсираха с представянето си.

В 53-тата минута Морато засече центриране на Андерсън за 1:1. Радостта на гостите трая кратко. 120 секунди по-късно Матеуш Куня реализира красиво попадение за 2:1. В хода на нападението Мбемо сякаш игра с ръка, заради което главният съдия бе привикан от ВАР. Реферът все пак реши да признае гола. Последва поредица от пропуски на Юнайтед.

Логичното се случи в 76-ата минута, когато Фернандеш асистира на Мбемпо за 3:1. Това е 20-ото голово подаване на португалеца за сезона - успех, постиган единствено от Де Бройне и Анри в историята на Висшата лига. В 78-ата минута гостите наказаха заспалата отбрана на домакините с гол на Гибс-Уайт. До края Дало уцели геда. „Червените дяволи“ са трети с 68 точки, а Форест - 16-и с 43.

Джем Юмеров
